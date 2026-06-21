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विश्व योग दिवस 2026: जयपुर योगमय, राज्यपाल ने एसएमएस स्टेडियम में किया योगाभ्यास, योग से निरोग का संदेश

मंगलाचरण से शुरू योग सत्र : एसएमएस इंडोर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ. प्रतिभागियों ने शीथलीकरण अभ्यास किया. योग सत्र में ताड़ासन, कटि चालन, पादहस्तासन, अर्द्धचक्रासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, अर्द्धउष्ट्रासन, वक्रासन, उत्तानपादासन और पवनमुक्तासन जैसे आसनों का अभ्यास कराया गया. कपालभाति, प्राणायाम सहित विभिन्न श्वसन क्रियाओं का भी अभ्यास कराया गया. योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को प्रत्येक आसन के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी देते हुए नियमित योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया.

हर वर्ग योगाभ्यास से जुड़ा: योग दिवस पर रविवार को गुलाबी नगरी पूरी तरह योगमय नजर आई. बारिश के खलल के बावजूद एसएमएस स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. इसमें सैकड़ों योग साधकों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, होमगार्ड जवानों, एनसीसी कैडेट्स, छात्रों और आमजन ने भाग लिया. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास कराया गया. इसके अलावा शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी योगाभ्यास हुआ. इनमें अल्बर्ट हॉल, जलमहल और आमेर फोर्ट प्रमुख रहे.

जयपुर: राजधानी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बारिश के बावजूद योग के प्रति लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ. आसमान से बरसती बूंदों के बीच हजारों लोगों ने रविवार को योग मैट संभाली और सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया. एसएमएस स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट हॉल, जलमहल और आमेर फोर्ट तक शहर योगमय नजर आया. बारिश के बावजूद लोगों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ योग कर 'योग से निरोग' का संदेश दिया.

योग ने दुनिया को जोड़ा : डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में योग ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया है. पीएम मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है. आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं. हर व्यक्ति को प्रतिदिन 20 से 25 मिनट योग अवश्य करना चाहिए. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है. इसकी कोई आयु सीमा नहीं है. बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी योग को अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. 14 जून से योग दिवस के लिए काउंटडाउन शुरू किए थे. इस दौरान पार्कों, संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में लगातार योगाभ्यास कराया गया.

एसएमएस स्टेडियम में योग (ETV Bharat Jaipur)

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योग भारत की विश्व को अमूल्य देन : जयपुर की निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ योग का उपहार पूरे विश्व को दिया है. आज 190 से अधिक देश योग को अपना चुके हैं.इस वर्ष की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आयु में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है. योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है. यदि योग का समन्वय संतुलित आहार के साथ किया जाए तो इसके परिणाम और अधिक प्रभावी होते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग किसी चमत्कार से कम नहीं है. योग अब केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि रोजगार और खेल के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर रहा है. योग प्रशिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं. योग को खेल प्रतियोगिताओं में भी शामिल किया है. योग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है.

स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश :योग दिवस पर कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया. जयपुर के विभिन्न स्थलों पर बारिश के बीच भी हजारों लोगों की उपस्थिति ने ये साबित किया कि योग अब केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है. एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल ने योग को लेकर संकल्प भी दिलाया कि योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा.

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