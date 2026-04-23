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विदेशी आक्रांता भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा पाए, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जिसे इतिहास में कई विदेशी आक्रांताओं ने मिटाने का प्रयास किया. उन्होंने औरंगजेब और अंग्रेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन शक्तियों ने भारतीय परंपराओं और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. आक्रमणकारियों ने देश को तोड़ने का काम किया. देश की संस्कृति को मिटाने का काम विदेशी आक्रांताओं ने किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से नही मिटा पाए. राज्यापल बागड़े ने कहा कि कृषि के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाओ ताकि नौकरी में लग कर परिवार का पालन कर सके.

बहरोड़ : राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को जिले के बिजोरावास गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बिशाह मंदिर परिसर में आयोजित शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया. इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. समारोह के बाद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय संस्कृति और उसकी मजबूती पर जोर दिया.

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बिजोरावास गांव के बाबा बिशाह मंदिर परिसर में नव निर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन गांव के ही एक भामाशाह के सहयोग से संपन्न हुआ है. राज्यपाल ने अपने संबोधन में मुगलों के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कई मंदिरों को तोड़ा गया था. सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया. उन्होंने राम मंदिर के संदर्भ में कहा कि लोगों ने राम मंदिर बनाया था और बाबर और उसके लोगों ने मंदिर को ध्वस्त किया गया था, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने यह संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, तब तक वे पगड़ी और जूते नहीं पहनेंगे. उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तब ग्रामीणों ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए सम्मानपूर्वक पगड़ी और जूते धारण की.

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राज्यपाल ने किसानों को भी महत्वपूर्ण संदेश देते हुए का कि कहा कि खेती देश की रीढ़ है और किसानों को अपनी पारंपरिक खेती जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो वे आगे चलकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे और अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर पाएंगे. गौ सेवा पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि गौमाता की सेवा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नंदी पालने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके तहत हर साल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है,