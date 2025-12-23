राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में बोले राज्यपाल, 'स्वदेशी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा भारत'

राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में बोले राज्यपाल, 'स्वदेशी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा भारत'
चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में भीड़ जुटाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं को बुलाया गया था.
Published : December 23, 2025 at 8:52 PM IST
चित्तौड़गढ़: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना देश की आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती का आधार है. वे मेजर नटवर सिंह राजकीय विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के 120 साल बाद भी यह लड़ाई प्रासंगिक है और अब पूर्ण स्वदेशी होने का समय आ गया है. राज्यपाल ने देश की अर्थव्यवस्था के विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचने, रक्षा व इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वदेशी उत्पादन और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जैसी उपलब्धियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
उन्होंने कहा कि पहले खाद्यान सामग्री के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज बांटा जा रहा है. इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपतराय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का नाम लेकर अपनी बात कही. राज्यपाल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में लग रहे इस मेले में 300 से अधिक स्टॉलों में देश के विभिन्न प्रांतों से आए स्टार्टअप और व्यापारी अपने उत्पाद का प्रदर्शन और विक्रय कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से देश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी.
इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प स्वदेशी के बिना संभव नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी संकल्प को याद करते हुए कहा कि वह आज मूर्त रूप लेता जा रहा है. इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, विधायक श्रीचन्द्र कृपलानी, अर्जुनलाल जीनगर, चन्द्रभान सिंह आक्या एवं मेला संयोजक सांसद सीपी जोशी भी मौजूद थे.
झोंका प्रशासनिक अमला: चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हो रहे स्वदेशी मेले में पूरा प्रशासनिक अमला नजर आया. संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी मौजूद थे. भीड़ जुटाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं को बुलाया गया था, हालांकि पहला दिन होने से कई स्टॉल शुरू नहीं हो पाई, अपेक्षित भीड़ भी नहीं जुट पाई.
राजीविका के साथ अन्य राज्यों की स्टॉलें लगीं: स्वदेशी मेले में अलग-अलग दो डोम में उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई गई. इसमें राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया. कपड़े, हस्तशिल्प, अचार, मुरब्बे, पापड़ और कई घरेलू उत्पाद बनाने की प्रदर्शनी के साथ-साथ उनको बेचने के लिए भी बाजार उपलब्ध कराया गया. प्रदर्शनी में कई राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद रखे गए हैं.