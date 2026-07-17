भुसावर कृषि महाविद्यालय को मिली नई पहचान: राज्यपाल ने किया प्रशासनिक व अकादमिक भवनों का लोकार्पण, जैविक खेती पर जोर
विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें.
Published : July 17, 2026 at 3:16 PM IST
भरतपुर: कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जिले को गुरुवार को बड़ी सौगात मिली. श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीनस्थ कृषि महाविद्यालय, भुसावर में नवनिर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवनों सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागडे ने किया. कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विशिष्ट अतिथि थे. कृषि मंत्री मीणा ने विद्यार्थियों से किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने और रासायनिक खेती पर निर्भरता घटाने की अपील की.
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि कृषि महाविद्यालय भुसावर में निर्मित नई इमारतों का लोकार्पण प्रसन्नता का विषय है. श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधीनस्थ इस महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन कृषि शिक्षा को नई दिशा देंगे. उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय परिवार को इन नई सुविधाओं के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अकादमिक भवन केवल ईंट-पत्थर और चारदीवारी से बने परिसर नहीं होते, बल्कि वे विद्यार्थियों के ज्ञान, शोध, नवाचार और शिक्षण संसाधनों के सशक्त केंद्र होते हैं. ऐसे भवन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करते हैं और युवाओं के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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जैविक खेती को बढ़ावे का आह्वान: कृषि मंत्री मीणा ने विद्यार्थियों से कहा कि वे कृषि शिक्षा प्राप्त करने के बाद केवल डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करें. उन्होंने विशेष रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेती में रसायनों का कम से कम प्रयोग करें और अधिकाधिक जैविक खेती अपनाकर मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें.
कई सुविधाओं का लोकार्पण: राज्यपाल तय कार्यक्रम के अनुसार सड़क मार्ग से भुसावर पहुंचे, जहां महाविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवनों के साथ छात्रावास, कन्या छात्रावास, कैंटीन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का लोकार्पण किया. इसके बाद परिसर का भ्रमण कर नई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. महाविद्यालय के कुलगुरु डॉ. पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने राज्यपाल, कृषि मंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने महाविद्यालय की उपलब्धियों, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर आधारित प्रतिवेदन रखा. वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा किसान उपस्थित रहे.
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