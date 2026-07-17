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भुसावर कृषि महाविद्यालय को मिली नई पहचान: राज्यपाल ने किया प्रशासनिक व अकादमिक भवनों का लोकार्पण, जैविक खेती पर जोर

कृषि महाविद्यालयों भुसावर में लोकार्पण में राज्यपाल हरिभाऊ और कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ( ETV Bharat Bharatpur )