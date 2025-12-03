ETV Bharat / state

विश्व दिव्यांगता दिवस: स्कूलों में विशेष शिक्षक की मांग, राज्यपाल बोले- 'दिव्यांग बच्चे दया नहीं, समर्थन के हकदार'

केंद्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है.

World Disability Day
दिव्यांग छात्रों को सम्मानित करते राज्यपाल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 6:09 PM IST

जयपुर: विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिव्यांग छात्रों को सम्मानित किया और कहा कि ये बच्चे सामान्य से ज्यादा विशिष्ट हैं. इन्हें दया नहीं, बल्कि समाज के मजबूत समर्थन की आवश्यकता है. राजकीय मूकबधिर विद्यालय में आयोजित इस समारोह में विशेष शिक्षकों की नई भर्ती करने और 12वीं पास दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग भी उठी.

अभिव्यक्ति वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित 'विश्व दिव्यांगता दिवस सम्मान समारोह' में राज्यपाल ने कहा कि यदि दिव्यांग बच्चों को उचित अवसर और दिशा मिले, तो वे अपनी क्षमताओं से समाज को नई दिशा दे सकते हैं. दिव्यांगजन देवताओं के समान हैं, इन्हें 'वेदांगी' कहा गया है. राज्यपाल ने बच्चों से संवाद करते हुए उनकी प्रतिभा की सराहना की. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. इस कानून में दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है. उन्होंने हुनर, कला और कौशल से जुड़े प्रशिक्षण को और मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई. समारोह में चयनित दिव्यांग बच्चों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया. साथ ही दो छात्रों ने अपनी बनाई हुई ड्रॉइंग्स राज्यपाल को भेंट कीं.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: हुकमाराम 'अपने जैसों' के लिए बने मसीहा, 200 दिव्यांगों को दे रहे निःशुल्क सहारा

विशेष शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या: कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों के लिए काम करने वाली समाजसेवी संगीता गौड़ ने विशेष शिक्षकों की कमी की समस्या की ओर ध्यान इंगित किया. उन्होंने कहा कि भगवान ने इन बच्चों से एक चीज ली है तो चार गुण दिए हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं तब तक अधूरी रहेंगी, जब तक स्कूलों में विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे. नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है. गौड़ ने बताया कि 12वीं के बाद दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ना पड़ता है, जबकि कई बार उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने सरकार से दिव्यांग छात्रों के लिए अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग की है, जहां वे आर्किटेक्चर, डिजाइन और तकनीकी कौशल सीख सकें.

अध्यापक भर्ती में विशेष शिक्षक के 'शून्य' पद: जनवरी में प्रस्तावित अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल-1 और लेवल-2 दोनों में विशेष शिक्षकों का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक इसलिए अपने दिव्यांग बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते, क्योंकि वहां विशेष शिक्षक उपलब्ध ही नहीं हैं. शिक्षा विभाग नामांकन घटने की शिकायत करता है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों का न होना ही इस समस्या का बड़ा कारण है. स्टाफिंग पैटर्न का हवाला देकर इन पदों को विलोपित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक ही नहीं हैं. उन्होंने राज्य सरकार से इसी भर्ती प्रक्रिया में विशेष शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग की.

