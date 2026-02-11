ETV Bharat / state

पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने बूंदी का बढ़ाया मान: राज्यपाल ने दिया 'धन्यवाद पदक'

कार्यक्रम में बारां के सीओ स्काउट प्रदीप चित्तौड़ा को भी 'बार टू मेडल ऑफ मेरिट' से अलंकृत किया गया.

Governor Haribhau Bagde
डोगरा को पदक देते राज्यपाल (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र, जगतपुरा में आयोजित राज्यपाल अवॉर्ड रैली में बूंदी शहर से तीन बार विधायक रहे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अशोक डोगरा को राज्यपाल हरिभाउ बागडे के हाथों 'धन्यवाद पदक' दिया गया. जैसे ही मंच से उनका नाम पुकारा गया, सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

स्काउट गाइड के कोटा मंडल के सहायक राज्य संगठन आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया कि डोगरा को यह सम्मान जिला मुख्यालय, स्थानीय संघ बूंदी में स्काउट-गाइड भवन के विकास कार्यों में उल्लेखनीय सहयोग तथा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन में बच्चों के हित में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि डोगरा ने सदैव संगठनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों व संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

पढ़ें: हर स्कूल में स्काउट-गाइड इकाई स्थापित करने का हो प्रयास, गांधी दर्शन से जुड़े नई पीढ़ी

सीओ स्काउट बूंदी सुरेंद्र कुमार मेहरड़ा और सीओ गाइड बूंदी मधु कुमारी ने कहा कि यह सम्मान न केवल एक व्यक्ति का, बल्कि पूरे स्काउट-गाइड परिवार की सेवा भावना, समर्पण और संगठनात्मक एकता का है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मान से कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना होता है और बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की प्रेरणा मिलती है. इसी कार्यक्रम में बारां के सीओ स्काउट प्रदीप चित्तौड़ा को भी 'बार टू मेडल ऑफ मेरिट' से विशेष रूप से अलंकृत किया गया.

TAGGED:

EX MLA BUNDI ASHOK DOGRA
SCOUT GUIDE
बार टू मेडल ऑफ मेरिट
GOVERNOR HARIBHAU BAGDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.