ETV Bharat / state

पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने बूंदी का बढ़ाया मान: राज्यपाल ने दिया 'धन्यवाद पदक'

बूंदी: राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य प्रशिक्षण केंद्र, जगतपुरा में आयोजित राज्यपाल अवॉर्ड रैली में बूंदी शहर से तीन बार विधायक रहे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अशोक डोगरा को राज्यपाल हरिभाउ बागडे के हाथों 'धन्यवाद पदक' दिया गया. जैसे ही मंच से उनका नाम पुकारा गया, सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

स्काउट गाइड के कोटा मंडल के सहायक राज्य संगठन आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया कि डोगरा को यह सम्मान जिला मुख्यालय, स्थानीय संघ बूंदी में स्काउट-गाइड भवन के विकास कार्यों में उल्लेखनीय सहयोग तथा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन में बच्चों के हित में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि डोगरा ने सदैव संगठनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों व संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.