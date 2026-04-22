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SVSU दीक्षांत समारोह : राज्यपाल ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर कसा तंज, युवाओं को नशे से दूर रहने की दी हिदायत

दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के 279 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई. मंत्री राठौड़ ने विवि के लिए जमीन मिलने की बात भी कही.

University Convocation Ceremony
छात्रों को डिग्रियां वितरित करते राज्यपाल बागडे व अन्य अतिथि (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 7:21 PM IST

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जयपुर: सर एम. विश्वेश्वरैया और आचार्य चाणक्य जैसे दिग्गज राजकार्य में सरकारी मोमबत्ती/दीया और निजी काम में अपना दीया/मोमबत्ती का उपयोग करते थे, जबकि आज सरकारी गाड़ियां खुद के अलावा रिश्तेदारों के लिए भी चल रही हैं. विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर कटाक्ष करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यह बात कही. इस दौरान उन्होंने युवाओं से ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने का आह्वान किया. साथ ही पाकिस्तान और बाहरी देशों से आ रहे ड्रग्स पर चिंता जताते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी.

ड्रग्स के खिलाफ चेतावनी : राज्यपाल ने देश में बढ़ते ड्रग्स के खतरे पर चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान और अन्य बाहरी देशों से भारत में भेजे जा रहे नशे का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि युवाओं को कमजोर करना है. उन्होंने कहा कि यदि आसपास ऐसी गतिविधियां दिखाई दें तो उसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में आग लगती है तो अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहता.

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कौशल से ही मिलेगा सम्मान और रोजगार : राज्यपाल ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए. जिसके पास अच्छा कौशल होता है, उसे हर जगह काम मिलता है और वह कभी भूखा नहीं रहता. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का विकास भी जरूरी है. नैतिक शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता बढ़ती है और समाज को जिम्मेदार नागरिक मिलते हैं. उन्होंने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को सही सोच और आचरण देने पर जोर दिया राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को हर वर्ष नियमित रूप से दीक्षांत समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भले आयोजन छोटा हो, लेकिन विद्यार्थियों को समय पर डिग्री मिलनी चाहिए, ताकि उनके भविष्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े.

University Convocation Ceremony
छात्रों को डिग्री के साथ मिला ट्रांसक्रिप्ट (Etv Bharat Jaipur)

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मंत्री राठौड़ बोले- विश्वविद्यालय को मिला जमीन का कब्जा : कार्यक्रम में मौजूद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की करीब 40 संस्थान स्किल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसकी मान्यता विश्वविद्यालय से मिलती है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी साथ दी गई, क्योंकि आज नौकरी के लिए ट्रांसक्रिप्ट की आवश्यकता होती है. राठौड़ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल लगातार मिलती रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण है. जमीन चिह्नित कर ली गई है और उसका पजेशन भी मिल गया है. सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं की सॉफ्ट स्किलिंग न रुके. उन्होंने ड्रग्स पर कहा कि ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहा है और ऐसे मुद्दों पर युवाओं के बीच चर्चा होनी चाहिए.

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279 छात्रों को मिली डिग्री : विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप ने बताया कि इस बार 279 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकतानुसार संसाधन मिलें तो इस विश्वविद्यालय में असीमित संभावनाएं हैं. वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स, मैनपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी की आवश्यकता है. विश्वविद्यालय का अपना परिसर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और अन्य संस्थाओं को एफिलिएट कर डिग्रियां वितरित की जा रही हैं.

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