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SVSU दीक्षांत समारोह : राज्यपाल ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर कसा तंज, युवाओं को नशे से दूर रहने की दी हिदायत

जयपुर: सर एम. विश्वेश्वरैया और आचार्य चाणक्य जैसे दिग्गज राजकार्य में सरकारी मोमबत्ती/दीया और निजी काम में अपना दीया/मोमबत्ती का उपयोग करते थे, जबकि आज सरकारी गाड़ियां खुद के अलावा रिश्तेदारों के लिए भी चल रही हैं. विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर कटाक्ष करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यह बात कही. इस दौरान उन्होंने युवाओं से ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने का आह्वान किया. साथ ही पाकिस्तान और बाहरी देशों से आ रहे ड्रग्स पर चिंता जताते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी.

ड्रग्स के खिलाफ चेतावनी : राज्यपाल ने देश में बढ़ते ड्रग्स के खतरे पर चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान और अन्य बाहरी देशों से भारत में भेजे जा रहे नशे का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि युवाओं को कमजोर करना है. उन्होंने कहा कि यदि आसपास ऐसी गतिविधियां दिखाई दें तो उसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में आग लगती है तो अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहता.

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कौशल से ही मिलेगा सम्मान और रोजगार : राज्यपाल ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए. जिसके पास अच्छा कौशल होता है, उसे हर जगह काम मिलता है और वह कभी भूखा नहीं रहता. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का विकास भी जरूरी है. नैतिक शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता बढ़ती है और समाज को जिम्मेदार नागरिक मिलते हैं. उन्होंने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को सही सोच और आचरण देने पर जोर दिया राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को हर वर्ष नियमित रूप से दीक्षांत समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भले आयोजन छोटा हो, लेकिन विद्यार्थियों को समय पर डिग्री मिलनी चाहिए, ताकि उनके भविष्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े.