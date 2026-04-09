राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की चेतावनी- फर्जी डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटी बंद कराएंगे
राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में अभी 52 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 31 सरकारी हैं.
Published : April 9, 2026 at 5:06 PM IST
अलवर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उन्हें बंद कराने की जरूरत है. राज्यपाल गुरुवार को अलवर में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से प्रताप आडिटोरियम में आयोजित 6वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. इस दीक्षांत समारोह में 44 हजार 293 विद्यार्थियों को डिग्री एवं उपाधि प्रदान की गई. राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ ही अपनी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ानी चाहिए, जिससे वे हर क्षेत्र में खुद को साबित कर सकें. उन्होंने कहा कि बिना कॉपी की परीक्षा पास करने का मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है. विद्यार्थी को कॉपी करने की जरूरत तब पड़ती है, जब उसका अभ्यास कच्चा होता है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी की शिक्षा की नींव मजबूत होना जरूरी है, तभी वह लंबे समय तक चल सकेगा.
कुलाधिपति बागडे ने विद्यार्थियों से कहा कि वे केवल डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि प्रतिभाशाली बनें. देश को प्रतिभाशाली युवाओं की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई युवाओं को तकनीकी शिक्षा और डिग्री होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाता, इसका कारण यह है कि उनमें कला की कमी रहती है. युवाओं में डिग्री के साथ ही कला का होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि युवाओं की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो वे अच्छे पदों पर आसीन हो सकेंगे, इससे भारत का गौरव भी बढ़ेगा.
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भारत के युवाओं ने विदेशों में मनवाया प्रतिभा का लोहा: राज्यपाल बागड़े ने कहा कि आज भारत के युवा विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों में 60 से 70 प्रतिशत इंजीनियर भारतीय हैं. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं को गूगल के सुंदर पिचई जैसी योग्यता हासिल करने की जरूरत है. पिचई भी भारत के मद्रास (चेन्नई) के हैं, इसलिए भारतीय युवाओं को अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है.
सेना में राजस्थान के युवा ज्यादा: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थान के युवाओं में शारीरिक क्षमता की कमी नहीं है. यही कारण है कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा युवा राजस्थान के हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनेक ऐसे परिवार हैं, जिनकी चार-पांच पीढ़ियां सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करती रही हैं. उन्होंने कहा कि व्यक्ति को लंबा जीवन जीने के लिए शारीरिक क्षमता जरूरी है.
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फर्जी डिग्री बांटने वाली विश्वविद्यालयों पर करेंगे कार्रवाई: राज्यपाल बागडे ने कहा कि राजस्थान में फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी विश्वविद्यालयों को बंद कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री बांटने वाली विश्वविद्यालय युवाओं के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं. इससे युवाओं का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता और वे प्रतियोगिताओं में पिछड़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय युवाओं को अच्छी पढ़ाई कराने के बजाय फर्जी डिग्री देकर और मनमर्जी से अंक देकर उन्हें लक्ष्य से भटका देते हैं. इसका नुकसान यह होता है कि योग्य युवा प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं और कम योग्यता वाले अवसर का लाभ उठा लेते हैं. उन्होंने कहा कि अलवर की राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में हुई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान में विश्वविद्यालयों की कमी नहीं: राज्यपाल बागडे ने कहा कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है. राजस्थान में अभी 52 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 31 सरकारी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या करीब 8 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र में राजस्थान से अधिक आबादी होने के बावजूद केवल 26 विश्वविद्यालय ही हैं. राजस्थान में बाहरी राज्यों से भी युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं.