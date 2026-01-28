ETV Bharat / state

विधानसभा में अभिभाषण, राज्यपाल बोले- सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया, 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ( ETV Bharat Jaipur )