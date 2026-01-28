विधानसभा में अभिभाषण, राज्यपाल बोले- सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया, 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए

विधानसभा में अभिभाषण, राज्यपाल बोले- सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया, 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण पढ़ा. इसमें उन्होंने सरकार की नीतियों का विजन पेश किया.
Published : January 28, 2026 at 2:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ. इस सत्र में 11 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी. वहीं, अन्य विधायी कार्यों के साथ ही महाराणा प्रताप खेलकूद विवि जयपुर विधेयक 2025, राजस्थान जनविश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे. राज्यपाल ने करीब 1 घंटा 21 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने साल की शुरुआत में 1 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया है. इससे युवाओं में उत्साह का संचार हुआ है. वहीं, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं.
उन्होंने कहा, राजस्थान की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है. यहां से कई विभूतियां लोकसभा और राज्यसभा पहुंची है. उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने युवा नीति और रोजगार नीति के साथ एक लाख भर्ती कैलेंडर जारी किया. जिससे युवा उत्साहित हैं. खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 222 विश्वविद्यालय के प्रतिभागी आए. बिहार में हुए राष्ट्रीय गेम में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 60 पदक जीते हैं. उन्हें 2.95 करोड़ की सहायता राशि दी गई है. जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में बालिका खेल संस्थान बने हैं.
सरकार ने लागू की एआई नीति: उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है. पीएमश्री विद्यालय में बाल वाटिका संचालित हैं. दो लाख से अधिक बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा मिल रही है. सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 482 करोड़ रुपए दिए हैं. प्रदेश में 303 नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं. विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत देश विदेश में पढ़ाई के लिए 454 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एआई पॉलिसी लागू की है. प्रदेश के युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं. आइ-स्टार्ट में 7000 स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है.
प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद: उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियों के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सरकार कदम उठा रही है. प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है. राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं. इनमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे हैं. प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है.
किसानों को मजबूत कर रही है सरकार: वे बोले, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी. सरकार किसान को मजबूत कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़कर प्रदेश सरकार 3000 का अतिरिक्त लाभ दे रही है. श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 224 मिलेट आउटलेट्स संचालित किए हैं. गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में गोपालकों को 389 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है. फसल बीमा योजना में 73 लाख से ज्यादा पॉलिसी जारी कर क्लेम का वितरण किया गया. 9 लाख नए लोग सहकारिता से जुड़े हैं. ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस स्थापित किए हैं. नए गोदाम बनाए हैं.
दूध उत्पादन में प्रदेश दूसरे स्थान पर: उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है. 30 जिलों में अतिवृष्टि से गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर आदान अनुदान के लिए 950 करोड़ से अधिक की राशि दी. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 1475 करोड़ का अनुदान व सहायता दी है. सरकार किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए संकल्पित है. अभी 22 जिलों में दो ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है.
15 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी: वे बोले, 536 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में जमा करवाए गए हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में पांच दिन दूध दिया जा रहा है. नारी शक्ति प्रोत्साहन में 103 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश में 41 जिलों में पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर 9 हजार से ज्यादा केसों में महिलाओं को परामर्श दिया गया. एक हजार ग्राम पंचायतों पर एक-एक लाख रुपए से बर्तन बैंक बनवाए गए हैं. 15 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी. प्रदेश में 54 लाख सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप किया है. जिससे 72 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं.
सामाजिक सुरक्षा में प्रदेश दूसरे स्थान पर: उन्होंने कहा कि एक करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है. सरकार 914 छात्रावासों का संचालन कर रही है. पालनहार योजना पर 870 करोड़ खर्च हुए हैं. स्ट्रीट वेंडर योजना 2030 तक बढ़ाई है. दो लाख श्रमिक को 350 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है. अन्नपूर्णा रसोई में 10 करोड़ 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 1800 दिव्यांगों को व्हील चेयर दी गई है.
जल्द शुरू होगी पेट्रोलियम रिफाइनरी: उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में अग्रणी है. प्रदेश में 99,000 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं. यमुना जल के लिए रिपोर्ट का काम अंतिम चरण में है. राज्य में 15600 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हुआ है. पेट्रोलयम रिफाइनरी का काम अंतिम चरण में है. इसकी जल्द क्रियान्वित होगी. सरकार ने पाइप लाइन से गैस आपूर्ति के लिए नई पॉलिसी जारी की है. इससे 53 हजार से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है. जयपुर में आगरा रोड से अजमेर को मेट्रो से जोड़ा जाएगा. जिसकी डीपीआर को सरकार ने अनुमोदित किया है.
राजस्थान में मजबूत हो रहा सड़कों का जाल: वे बोले, नई सड़कें बनने से 1700 गांवों की राह आसान हुई है. अटल प्रगति पथ में 327 गांव में 813 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पथ बन रहे हैं. एक्सप्रेस वे निर्माण को गति मिल रही है. राज्य में 2750 किमी के नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर तैयार की गई है. इसके लिए भूमि आपत्ति का काम शुरू किया गया है. 15 साल से ज्यादा के वाहनों के उपयोग को खत्म करने के लिए स्क्रैपिंग नीति लाई गई है.
धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार: उन्होंने कहा कि खाटूश्याम मंदिर (सीकर), करणी माता मंदिर (बीकानेर), मालासेरी डूंगरी (भीलवाड़ा) और केशोरायपाटन में 181 करोड़ की लागत से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. महापुरुषों के पैनोरमा बनाए जा रहे हैं. वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई गई है. 30 हजार से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेन से और 390 यात्रियों ने हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा की है. मंदिरों में सहयोग राशि बढ़कर 3 हजार की गई और पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया है. हरियालों राजस्थान में 11 करोड़ 73 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं.
मोबाइल एप से किसान कर रहे फसल गिरदावरी: उन्होंने कहा कि किसान तकनीक से जुड़ रहा है. मोबाइल एप से फसल गिरदावरी की सुविधा मिल रही है. अतिवृष्टि से प्रभावित संपत्तियों की मरम्मत के लिए 1058 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर कठोर कार्रवाई हुई है. जयपुर में सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी अभियान के तहत महिलाओं को कानूनों की जानकारी और युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है. जिलों में 56 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट दी गई हैं. पुलिस को साइबर अपराध को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है. पुलिस से साइबर अपराध में 129 करोड़ की राशि को होल्ड करवाया है. खुला बंदी शिविर में 35 करोड़ से 272 आवास बन रहे हैं. प्रदेश की जेलों में 10 कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं. सैन्य छावनी के बाहर पहली बार जयपुर में सेना दिवस परेड में शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया.