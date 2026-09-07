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संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह : राज्यपाल बागडे बोले - संस्कृत को घर-घर पहुंचाएं, बोलचाल में करें इस्तेमाल

छात्रों को संबोधित करते राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ( ईटीवी भारत )

जयपुर : संस्कृत केवल शास्त्रों और विश्वविद्यालयों की भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा की आधारशिला है. इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए संस्कृत का प्रयोग घर से शुरू करना होगा. परिवार और बच्चों के साथ छोटे-छोटे संवाद संस्कृत में करने से ये भाषा दोबारा व्यवहार और बोलचाल का हिस्सा बन सकती है. ये कहना है राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. सोमवार को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. इस दौरान उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा में संस्कार के महत्व पर भी जोर दिया. शिक्षा का उद्देश्य विवेक और संस्कार : इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को केवल सिलेबस तक सीमित शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थी में विवेक, संस्कार और सही-गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित करे. उपाधि प्राप्त करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की शुरुआत है. छात्रों को अपने ज्ञान और संस्कारों का उपयोग राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण में करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संस्कृत प्राचीनतम भाषाओं में से है. ये लंबे समय तक श्रुति और मौखिक परंपरा के माध्यम से जन-जन तक पहुंची. भारत की ज्ञान परंपरा में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश के बाहर से आने वाले लोगों ने भी संस्कृत का अध्ययन किया. भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा इतनी मजबूत थी कि लिखित संसाधनों के अभाव में भी ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहा. पढ़ें. लोकभवन में विशेष दीक्षांत समारोह, राहटकर और अच्युत को दी मानद उपाधि ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता : राज्यपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पुस्तकालय और ग्रंथ जलाए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता. भारतीयों ने ज्ञान को अपने मन-मस्तिष्क में सहेजकर आगे बढ़ाया. उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन ज्ञान और योगदान को दुनिया के सामने उचित रूप से रखने की जरूरत है. उन्होंने अंग्रेजों की ओर से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किए जाने की टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की गई, जिसमें भारतीयों को अपनी ज्ञान परंपरा से दूर किया गया. अब जरूरत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और इतिहास को शिक्षा के साथ मजबूती से जोड़ा जाए.