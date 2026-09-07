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संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह : राज्यपाल बागडे बोले - संस्कृत को घर-घर पहुंचाएं, बोलचाल में करें इस्तेमाल

राज्यपाल और कुलगुरु की ओर से 9422 छात्रों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गईं. वहीं, 37 शोधार्थियों को विद्यावारिधि (पीएचडी) की उपाधि दी गई.

छात्रों को संबोधित करते राज्यपाल हरिभाऊ बागडे
छात्रों को संबोधित करते राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 5:20 PM IST

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जयपुर : संस्कृत केवल शास्त्रों और विश्वविद्यालयों की भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा की आधारशिला है. इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए संस्कृत का प्रयोग घर से शुरू करना होगा. परिवार और बच्चों के साथ छोटे-छोटे संवाद संस्कृत में करने से ये भाषा दोबारा व्यवहार और बोलचाल का हिस्सा बन सकती है. ये कहना है राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. सोमवार को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. इस दौरान उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा में संस्कार के महत्व पर भी जोर दिया.

शिक्षा का उद्देश्य विवेक और संस्कार : इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को केवल सिलेबस तक सीमित शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थी में विवेक, संस्कार और सही-गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित करे. उपाधि प्राप्त करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की शुरुआत है. छात्रों को अपने ज्ञान और संस्कारों का उपयोग राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण में करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संस्कृत प्राचीनतम भाषाओं में से है. ये लंबे समय तक श्रुति और मौखिक परंपरा के माध्यम से जन-जन तक पहुंची. भारत की ज्ञान परंपरा में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश के बाहर से आने वाले लोगों ने भी संस्कृत का अध्ययन किया. भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा इतनी मजबूत थी कि लिखित संसाधनों के अभाव में भी ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहा.

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ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता : राज्यपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पुस्तकालय और ग्रंथ जलाए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता. भारतीयों ने ज्ञान को अपने मन-मस्तिष्क में सहेजकर आगे बढ़ाया. उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन ज्ञान और योगदान को दुनिया के सामने उचित रूप से रखने की जरूरत है. उन्होंने अंग्रेजों की ओर से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किए जाने की टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की गई, जिसमें भारतीयों को अपनी ज्ञान परंपरा से दूर किया गया. अब जरूरत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और इतिहास को शिक्षा के साथ मजबूती से जोड़ा जाए.

संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (ईटीवी भारत)

विकसित भारत में संस्कृत विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका : समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में संस्कृत विश्वविद्यालयों और भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका है. संस्कृत विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि शास्त्रों, विद्वानों और भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता को बनाए रखना भी है. उन्होंने कहा कि संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष और विभिन्न शास्त्रीय विद्याओं के संरक्षण में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. संस्कृत विद्या को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और समाज के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाने की जरूरत है. आज एआई तेजी से जीवन का हिस्सा बन रही है, लेकिन केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्याप्त नहीं है. भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित आत्मिक बुद्धिमत्ता, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का विकास भी जरूरी है.

सभागार में उपस्थित छात्र और अतिथि
सभागार में उपस्थित छात्र और अतिथि (ईटीवी भारत)

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संस्कृत को कौशल और रोजगार से जोड़ रहा विश्वविद्यालय : वहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. मदनमोहन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा, तकनीक, कौशल विकास और रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए काम कर रहा है. छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ कौशल विकास, प्रबंधन, इंटर्नशिप और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है. विद्यार्थियों के लिए विभिन्न केंद्रित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम की प्रक्रियाओं को भी गति दी जा रही है. विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों का रोस्टर तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है. स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

राज्यपाल और कुलगुरु से उपाधि प्राप्त करते छात्र
राज्यपाल और कुलगुरु से उपाधि प्राप्त करते छात्र (ईटीवी भारत)

जयपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलगुरु की ओर से 9 हजार 422 छात्रों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गईं. वहीं, 37 शोधार्थियों को विद्यावारिधि (पीएचडी) की उपाधि दी गई. इस दौरान ब्रह्मर्षि श्री गुरुवानंद स्वामी और प्रख्यात संस्कृतविद् प्रो. रमेशकुमार पांडे को मानद डी.लिट्. (विद्यावाचस्पति) की उपाधि से सम्मानित किया गया. वहीं, विभिन्न कोर्सेस में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 12 छात्रों को स्वर्ण पदक और एक कुलाधिपति स्वर्ण पदक सहित कुल 13 पदक प्रदान किए गए. इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की पहल पर स्थापित राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया.

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