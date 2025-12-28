ETV Bharat / state

राज्यपाल ने किए सांवलियाजी के दर्शन, कुमावत समाज के महाकुंभ में बोले, 'शिक्षा से मिटेगी गरीबी'

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि अगर कैंसर मुक्त होना है, तो हमें जैविक खेती करनी होगी.

picture of Sanwalia Seth presented to Governor
राज्यपाल को भेंट की सांवलिया सेठ की तस्वीर (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली एवं शांति के लिए कामना की. राज्यपाल सांवलियाजी में गोवर्धन रंगमंच के डोम में पहुंचे. यहां उन्होंने कुमावत समाज की और से आयोजित किए जा रहे कुमावत समाज महाकुंभ 2025 को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो शिक्षित हो गए हैं, वे अपने समाज के युवाओं और बच्चों को पढ़ाएं, तभी वे आगे बढ़ेंगे. शिक्षा से अपनी गरीबी मिटेगी.

कुमावत समाज के महाकुंभ को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज के लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और उन्हें अच्छी शिक्षा दो. राज्यपाल ने आहृवान किया कि जो शिक्षित हो गए हैं, वे अपने समाज के युवाओं और बच्चों को पढ़ाएं तभी वे आगे बढ़ेंगे. शिक्षा से अपनी गरीबी मिटेगी. इसलिए सभी को अच्छी शिक्षा दो. शिक्षित होने से आगे की पीढ़ी सुधर जाएगी. राज्यपाल ने कहा कि छात्रावास की कमी है, तो इसके लिए सरकार को कहेंगे. कुमावत समाज के छात्रावास के लिए कोशिश की जाएगी.

राज्यपाल ने समाज का दिया ये संदेश (ETV Bharat Chittorgarh)

'कैंसर मुक्त करना है, तो जैविक खेती करनी होगी': राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान का व्यक्ति गोभक्त है. साथ ही कई गोशालाएं भी हैं. गोशाला के लिए सरकार पैसे भी देती है. लोग बैल से खेती नहीं करते. नंदी से खेती करने वालों के खाते में राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपए आएंगे. नंदी से खेती होगी, तो गोबर होगा. खेत में खाद जाएगा और जैविक खेती होगी. आज कल खाद के चलते अनाज में केमिकल आता है. ऐसे अनाज-सब्जी के साथ केमिकल हमारे शरीर में जमा हुआ है. इससे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं. कैंसर मुक्त करना है, तो जैविक खेती करनी होगी.

प्रदेश की आर्थिक स्थिति व जीडीपी मजबूत कर रहा कुमावत समाज: अपने संबोधन में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हमारा समाज लंबे समय से राजस्थान के विकास के लिए काम करता है. राजस्थान की आर्थिक स्थिति और जीडीपी को मजबूत करने के लिए कुमावत समाज महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी कमी रही, जिसके कारण समाज अपेक्षित आगे नहीं बढ़ पाया. सरकार भौतिक सुविधाएं दे रही है, तो समाज आगे बढ़ रहा है. समाज के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं हों. इससे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे. महाकुंभ को आसींद के पूर्व विधायक नाथूराम कुमावत, मेवाड़ कुमावत सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंकर लाल कुमावत ने भी संबोधित किया. समारोह में पूर्व विधायक एवं भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बद्रीलाल जाट, बसपा जिला प्रभारी रमेश कुमावत भी मौजूद रहे.

सांवलिया सेठ की तस्वीर की भेंट: इससे पहले जब राजपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार सुबह करीब 11 बजे श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे और भगवान के राजभोग आरती के समय दर्शन किए. भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. मंदिर के ओसरा पुजारी ने राज्यपाल को चरणामृत एवं सांवलियाजी का प्रसाद भेंट किया. साथ ही भगवान सांवलिया सेठ की छवि भी भेंट की. इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरितासिंह व भगवतसिंह हिंगड, मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी आदि मौजूद रहे.

