108 कुंडीय महायज्ञ में शामिल हुए राज्यपाल बागडे: झड़ाया बालाजी धाम में दी आहुति, बोले- रामायण-महाभारत विश्व के अनोखे ग्रंथ
राज्यपाल कामना की कि पिछले दो वर्षों से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है और यह क्रम आगे भी जारी रहे.
Published : June 23, 2026 at 7:07 PM IST
झुंझुनू: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बुधवार को जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के पचलंगी गांव स्थित झड़ाया बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 108 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ में भाग लेकर हवन में आहुति दी तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम वर्षा की कामना की. श्रीराम महायज्ञ सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
इस मौके पर बागड़े ने रामायण और महाभारत को विश्व के अनोखे ग्रंथ बताते हुए भारतीय संस्कृति, दर्शन और ज्ञान परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डाला. उन्होंने गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान स्वीकार करने के बजाय समाज सेवा को प्राथमिकता दी. राज्यपाल ने आमजन से उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया. बागडे ने महर्षि पतंजलि के 2200 वर्ष पूर्व दिए गए योग दर्शन का भी उल्लेख करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व के लिए मार्गदर्शक बताया.
पढ़ें: सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार: राज्यपाल ने बटुकों को धारण कराई जनेऊ, कहा- संस्कार ही चरित्र निर्माण का आधार
अच्छी वर्षा की कामना की: उन्होंने कहा कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना न्याय है, जबकि केवल अपने अधिकारों की रक्षा करना स्वार्थ है. उन्होंने भगवान श्रीराम के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज और लोककल्याण के लिए समर्पित किया. राज्यपाल ने प्रदेश में अच्छी वर्षा की कामना करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है और यह क्रम आगे भी जारी रहे. कार्यक्रम में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने स्वागत उद्बोधन दिया. महायज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष मदनलाल भावरिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विश्व कल्याण की कामना की. इस अवसर पर संत-महात्मा, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहे. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए. राज्यपाल के आगमन पर जलदाय मंत्री के.के. चौधरी, खंडेला विधायक सुभाष मील, उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया.