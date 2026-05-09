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राज्यपाल ने किए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन, मास्टर प्लान के कार्यों का भी लिया जायजा

राज्यपाल ने किए बदरीनाथ धाम के दर्शन ( PHOTO- CHAMOLI INFORMATION DEPARTMENT )