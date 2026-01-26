गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने किया अफसरों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित, सूचना विभाग की झांकी को मिला पहला स्थान
देहरादून में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 26, 2026 at 2:31 PM IST
देहरादून: 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इसके बाद विभागों की ओर से तैयार की गई झांकियों की प्रदर्शनी निकाली गई. ये सभी झांकियां अलग-अलग विभागों की ओर से अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को लेकर तैयार की गई. साथ ही सूचना विभाग की ओर से तैयार की गई झांकी को 'रजत जयंती एवं शीतकालीन धार्मिक यात्रा व पर्यटन' विषय पर प्रदर्शित किया गया.
सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद डीजीपी समेत तमाम पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही सेना दल में सीआरपीएफ प्लाटून को पहला, आईटीबीपी प्लाटून को दूसरा और डोगरा रेजिमेंट प्लाटून को तीसरा स्थान का अवॉर्ड दिया गया. इसके साथ ही झांकियों के प्रदर्शन में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को पहला स्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग को दूसरा स्थान और विद्यालयी शिक्षा विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है. अवॉर्ड वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया. लगातार तीसरी बार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है.
गणतंत्र दिवस- 2026 के मौके पर राज्यपाल ने सचिवालय के 4 अधिकारियों और 6 पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उकृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया. सचिवालय के डॉ. नीरज सिंघल, सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास, प्रभाग अधिकारी आलोक कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी राकेश सिंह असवाल को सम्मानित किया गया.
राज्यपाल ने इन पुलिस कर्मचारियों को किया सम्मानित:
- यशपाल सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.
- नरोत्तम बिष्ट, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.
- देवेंद्र कुमार, आरक्षी 21 नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.
- भूपेंद्र सिंह मर्तोलिया, मुख्य आरक्षी एसटीएफ, कुमाऊं.
- सुनील कुमार, अपर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, पौड़ी गढ़वाल.
- सुनील रावत, मुख्य आरक्षी 114 नागरिक पुलिस, देहरादून.
इस साल 26 जनवरी के मौके पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से जो झांकी तैयार की गई थी, उस झांकी में राज्य के 25 साल पूरे होने पर जो रजत उत्सव मना रहे हैं, उस थीम पर तैयार की गई थी. इसके साथ ही राज्य की जो आर्थिकी विकास दर है, उसको भी दिखाया गया था. प्रदेश में आर्थिक के जो प्रमुख स्तंभ योग, आयुर्वेद, पर्यटन है, उसको भी इस झांकी में समाहित किया गया था. लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है.
-बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग-
ये भी पढ़ें:
- गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने लोकभवन तो मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में किया ध्वजारोहण, दी शुभकामनाएं
- Republic Day 2026: AI से बनाएं देशभक्ति से भरी खास तस्वीरें, जानिए हिंदी में बेस्ट फोटो एडिटिंग प्रॉम्प्ट्स!
- Republic Day 2026: उत्तराखंड में छपी थी संविधान की पहली कॉपी, सर्वे ऑफ इंडिया में आज भी है सुरक्षित