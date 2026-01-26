ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने किया अफसरों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित, सूचना विभाग की झांकी को मिला पहला स्थान

देहरादून: 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इसके बाद विभागों की ओर से तैयार की गई झांकियों की प्रदर्शनी निकाली गई. ये सभी झांकियां अलग-अलग विभागों की ओर से अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को लेकर तैयार की गई. साथ ही सूचना विभाग की ओर से तैयार की गई झांकी को 'रजत जयंती एवं शीतकालीन धार्मिक यात्रा व पर्यटन' विषय पर प्रदर्शित किया गया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद डीजीपी समेत तमाम पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही सेना दल में सीआरपीएफ प्लाटून को पहला, आईटीबीपी प्लाटून को दूसरा और डोगरा रेजिमेंट प्लाटून को तीसरा स्थान का अवॉर्ड दिया गया. इसके साथ ही झांकियों के प्रदर्शन में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को पहला स्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग को दूसरा स्थान और विद्यालयी शिक्षा विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है. अवॉर्ड वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया. लगातार तीसरी बार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है.

गणतंत्र दिवस- 2026 के मौके पर राज्यपाल ने सचिवालय के 4 अधिकारियों और 6 पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उकृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया. सचिवालय के डॉ. नीरज सिंघल, सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास, प्रभाग अधिकारी आलोक कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी राकेश सिंह असवाल को सम्मानित किया गया.