कुमाऊं मंडल के छह जिलों का भ्रमण करेंगे राज्यपाल, सीधा संवाद से करेंगे कनेक्ट
राज्यपाल ने कहा की लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 16, 2026 at 8:37 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ग्रीष्मकालीन प्रवास के तहत नैनीताल स्थित लोक भवन पहुंचे. नैनीताल पहुंचने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
राज्यपाल ने कहा कि अपने प्रवास के दौरान वह कुमाऊं मंडल के सभी छह जिलों का भ्रमण करेंगे. इस दौरान वह सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किए जा रहे गांवों का भी निरीक्षण करेंगे. उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम भी तय किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जा सके. साथ ही वे स्थानीय लोगों से भी सीधा संवाद करेंगे.
राज्यपाल ने कहा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारु और व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है. देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं. प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहा है. उन्होंने बताया कि नैनीताल में आयोजित होने वाली “गवर्नर्स गोल्फ प्रतियोगिता” को इस बार भव्य स्वरूप दिया जाएगा. राज्यपाल ने कहा कि अब गोल्फ केवल एक विशेष वर्ग का खेल नहीं रह गया है, बल्कि स्कूलों के छात्र-छात्राएं भी इस खेल में रुचि लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बेटियों की खेलों में बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.
राज्यपाल ने कहा की लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कुमाऊं की धरती पर आकर उन्हें हमेशा विशेष खुशी और अपनापन महसूस होता है. उन्होंने कहा आने वाले दिनों में वे सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे. साथ ही वे स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे.
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