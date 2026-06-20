बरेली कॉलेज प्रकरण: प्राचार्य का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने का निर्णय रद्द, कुलाधिपति के आदेश से लगी मुहर
कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा तय कानूनों और सरकारी नियमों के अनुसार ही काम करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 4:13 PM IST
बरेली : उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राचार्यों की आजादी और उनके अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. बरेली कॉलेज मैनेजमेंट ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय के प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे राज्यपाल ने पूरी तरह गैर कानूनी बताकर रद्द कर दिया है. साथ ही, राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह के उस पुराने आदेश को सही माना है, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट की इस कार्रवाई को गलत ठहराया था.
दरअसल, यह मामला लंबे समय से चर्चा में था, क्योंकि बरेली कॉलेज मैनेजमेंट ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय के प्रोबेशन पीरियड को एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कदम को नियमों के विरुद्ध बताते हुए वर्ष 2023 में ही निरस्त कर दिया था. अब कुलाधिपति के आदेश के बाद इस मामले पर अंतिम मुहर लग गई है.
उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह फैसला चयनित प्राचार्यों के लिए राहत भरा है. बीते सालों में चयन आयोग के जरिए बड़ी संख्या में प्राचार्यों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन कई संस्थानों में मैनेजमेंट और प्राचार्यों के बीच विवाद भी सामने आते रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, कई प्राचार्यों ने कार्य के दौरान दबाव और प्रशासनिक विवादों के चलते अपने पदों से इस्तीफा भी दिया था. ऐसे में यह फैसला संस्थानों में नियुक्त प्राचार्यों की प्रशासनिक स्वतंत्रता को मजबूती देने वाला माना जा रहा है.
कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा तय कानूनों और सरकारी नियमों के अनुसार ही काम करेगा. कॉलेज के प्राचार्यों के पद की गरिमा और उनके अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी. इस फैसले से कॉलेजों में मनमानी रुकेगी और ईमानदारी से काम करने का माहौल मज़बूत होगा.
वहीं, विश्वविद्यालय के विधिक प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह का कहना है कि यह आदेश स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नियमों से ऊपर जाकर निर्णय नहीं लिए जा सकते. इससे प्रदेश के अन्य कॉलेजों में कार्यरत प्राचार्यों को भी मज़बूती मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में ज़वाबदेही बढ़ेगी.
ये भी पढ़ें- बरेली में BLO पर पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप; ग्रामीणों ने प्रशासन की यह मांग