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राज्यपाल बागडे बोले,' अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सच्ची अंत्योदय की भावना'

राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और राष्ट्रसेवा को याद करते हुए कहा कि उनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय का विचार आज भी समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सादगीपूर्ण जीवन, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया. राज्यपाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में अंत्योदय की भावना है. पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना भी राजस्थान से ही शुरू हुई, ये भी गर्व की बात है. राजस्थान पूर्व में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन ओर जीवन आलोक को अपना चुका है.

डीडवाना कुचामन: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रविवार को डीडवाना दौर पर रहे, जहां उन्होंने अस्पताल चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में अंत्योदय की भावना है.

उन्होंने डीडवाना के सपूत स्वर्गीय पंडित बच्छराज व्यास और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिशंकर भाभड़ा का स्मरण करते हुए उनके योगदान को नमन किया और कहा कि ऐसे महापुरुषों के विचार और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि यह प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और राष्ट्रसेवा के संकल्प की प्रेरणा का केंद्र बनेगी. पूनिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए किए गए संघर्ष एवं बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देश की एकता-अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया.

कार्यक्रम में राज्यपाल और मंत्री अविनाश गहलोत व अन्य (Source - Lavesh Joshi)

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मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया. उन्होंने कहा कि महापुरुषों के विचारों को केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने आचरण और सामाजिक जीवन में उतारना चाहिए. कार्यक्रम में ओमदास जी महाराज और अन्य वक्ताओं ने संबोधन दिया. प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच सहित भाजपा नेता एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

राज्यपाल ने दिया टीबी और नशा मुक्त डीडवाना का संदेश: डीडवाना कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल बागडे ने टीबी–नशा मुक्त डीडवाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए. इसके बाद राज्यपाल राजकीय खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने समाजसेवी एवं वर्ल्ड पीस हार्मनी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के एक लाख पौधे लगाने के संकल्प 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करने की आवश्यकता बताई. राज्यपाल ने कहा कि पौधरोपण कर उन्हें बड़ा किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर सौंपकर जाए. ताकि यह पौधरोपण की परंपरा बनी रहे और हमारा वातावरण कभी अशुद्ध नहीं हो.

राज्यपाल ने खेल स्टेडियम में लगाया पौधा (Source - Lavesh Joshi)

इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान और देश में ऐसी गुणवत्तापूर्ण एवं बौद्धिक क्षमता विकसित करने वाली शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर सफलता हासिल कर सकें. उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास पहली कक्षा से ही किया जाना चाहिए. राज्यपाल ने टीबी और नशे के खिलाफ भी सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत हमारा लक्ष्य है, इसके लिए पहले डीडवाना जिले को हमें नशा मुक्त बनाना होगा.