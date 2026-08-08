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राज्यपाल बागडे बोले- हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, इतिहास में गलत तरीके से किया पेश

अकबर ने कान पकड़कर माफी मांगी थी: राज्यपाल ने बीकानेर की किरण देवी का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा कि अकबर ने मीना बाजार में छद्मवेश में किरण देवी पर हाथ डालने की कोशिश की थी. किरण देवी ने अकबर को पटककर उसकी छाती पर खंजर रख दिया था. इसके बाद अकबर ने कान पकड़कर माफी मांगी थी.

उदयपुर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का कहना है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी, बल्कि इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश और समाज के लिए महान काम किया और मुगलों को जमकर पीटा. आरसीए कॉलेज में आयोजित उत्तर-पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन एग्रीविजन में राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश के चाटुकार इतिहासकारों ने लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी की लड़ाई हार गए थे. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप युद्ध हारे नहीं, बल्कि जीते थे.

'इतिहासकारों ने लिखा था युद्ध हारे': राज्यपाल ने कहा कि हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप का पराभव नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हमारे यहां के इतिहासकार बोलते हैं कि महाराणा प्रताप हारे. अगर राणा प्रताप हारे थे, तो क्या अकबर को कुछ महीने में चंदा देते थे? क्या उनको टैक्स लगता था? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ. महाराणा प्रताप को वहां तक जाना पड़ा था, लेकिन अकबर का उन पर कोई असर नहीं था. राज्यपाल ने कहा कि इसका कारण यही है कि महाराणा प्रताप वह लड़ाई हारे नहीं, बल्कि जीते. इतिहासकार ने इसे 'हारे' करके लिखा. उन्होंने कहा कि इतिहासकार कौन थे? भारत के नहीं थे, अकबर के साथ वाले थे.

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'आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ने दो': राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत में रोज आबादी बढ़ रही है. इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ने दो. अब हमारे लोगों को संख्या का भार कभी भी लगता नहीं है. संख्या ज्यादा है, इसलिए हम घबराएंगे नहीं. राज्यपाल ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन ने घबराकर शादी करने के लिए भी अनुमति लेने का नियम बनाया था. शादी करनी है, तो सरकार से अनुमति लो और बच्चे पैदा करने के लिए भी अनुमति चाहिए. उन्होंने कहा कि यह चीन वालों की हालत थी. अभी भारत उससे आगे गया, तो उन्होंने वह नियम बंद कर दिया और अब अनुमति नहीं लेनी पड़ती. उन्होंने कहा कि चलने दो, ऐसी भी लोग हैं.

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नशामुक्ति की अपील: राज्यपाल ने युवाओं से नशामुक्ति को लेकर भी अपील की. उन्होंने कहा कि नशा कोई करता होगा, तो उसकी नशामुक्ति भी करो. नशामुक्ति का सीजन चल रहा है, इसलिए जरूर बताओ. उन्होंने कहा कि उसे प्रेम से नशा छोड़ने के लिए तैयार करेंगे. प्रेम से नहीं माना तो जबरदस्ती से, लेकिन उसे नशा छोड़ने के लिए तैयार करेंगे. उन्होंने कहा कि जो लोग नशा करते हैं, उन्हें समझाइश दी जानी चाहिए. हम युवाओं को नशा छोड़ने के लिए तैयार करेंगे. यदि सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर भी नशा करते हैं, तो शिकायत कीजिए. उन्हें प्रेम से समझाकर नशा छुड़ाया जाएगा.