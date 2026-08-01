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राज्यपाल हरि भाऊ बागडे का आह्वान: कृषि शिक्षा के साथ युवाओं को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाएं विश्वविद्यालय

बीकानेर: राज्यपाल हरि भाऊ बागडे ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें बौद्धिक रूप से भी सशक्त बनाएं. राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ युवाओं के योगदान से देश को और अधिक सक्षम और सशक्त बनाया जा सकेगा. राज्यपाल बागडे शनिवार को बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ. के. एन. स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे.

विवि की उपलब्धियां गौरवशाली: राज्यपाल ने कहा कि गत 40 वर्षों ने विश्वविद्यालय ने अपार उपलब्धियां हासिल की हैं. अब तक 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि शिक्षण किया और उपाधियां प्राप्त की. राज्यपाल ने कहा कि यहां अध्ययन कर देश और दुनिया में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए. राज्यपाल ने आह्वान किया कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी यूपीएससी और आरपीएससी की स्तरीय परीक्षाएं दें, जिससे वे भी नीति निर्धारकों में शामिल हो सकें.

राज्यपाल ने ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया (ETV Bharat Bikaner)

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बौद्धिक रूप से सशक्त करना जरूरी: बागडे ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने विख्यात शिक्षाविद् सुधामूर्ति और जैव रसायनज्ञ कमला भागवत सहोनी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं. उन्होंने स्वामी केशवानंद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान का स्मरण किया और कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान लोगों ने अत्यंत देशभर में घूम-घूमकर लोगों का सहयोग लिया तथा स्तरीय संस्थान स्थापित किए. राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वे बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दें. 'कॉपी मुक्त परीक्षा' की अवधारणा देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस ओर तेजी से आगे बढ़ना होगा. उन्होंने नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी.

मेघवाल बोले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को इंडस्ट्री 4.0 के तहत कृषि पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय होंगे. यह क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा. मेघवाल ने कहा कि यूएनओ द्वारा इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह वर्ष घोषित किया गया है. उन्होंने आह्वान किया कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम कर चारागाह विकास के कार्य करें. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी श्रीअन्न उत्पादन का नेतृत्व करने का श्रेय बीकानेर को मिल चुका है. मेघवाल ने कहा कि हमारे देश की 45 प्रतिशत वर्क फोर्स कृषि पर आधारित है. ऐसे में कृषि उत्पादन में नवीनता लाने की आवश्यकता है. इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के साथ देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा.