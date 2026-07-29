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राज्यपाल बागडे बोले, 'सीमापार से आने वाली नशे की खेप को रोकना बड़ी चुनौती'

टोंक: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को टोंक में जिला परिषद के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ ही नशा मुक्ति एवं टीबी मुक्त समाज निर्माण पर विशेष बल दिया. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से हाल ही नीट परीक्षा में टोंक जिले से जुड़े परीक्षार्थियों की जानकारी ली. जिसमें टोंक जिले से 34 परीक्षार्थियों के पास होने की जानकारी दी गई. इससे पहले राज्यपाल के टोंक पहुंचने पर उन्हें जिला परिषद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

राज्यपाल ने अधिकारियों से सवाल किया कि उनमें प्राइवेट कॉलेज एवं सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, लेकिन इसकी जानकारी अधिकारी नहीं दे पाए. राज्यपाल बागड़े ने कहा कि यदि सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो यह चिंताजनक है, इसको गंभीरता से लेना होगा. उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है. यह बड़ी चिंता का विषय है. राज्यपाल ने इसे युवाओं के लिए बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि सीमापार से आने वाली ड्रग्स को रोकना बड़ी चुनौती है.