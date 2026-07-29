ETV Bharat / state

राज्यपाल बागडे बोले, 'सीमापार से आने वाली नशे की खेप को रोकना बड़ी चुनौती'

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि टोंक को टीबी मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में जानकारी देना जरूरी है.

Governor addressing officials at the meeting
बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते राज्यपाल (ETV Bharat Tonk)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टोंक: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को टोंक में जिला परिषद के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ ही नशा मुक्ति एवं टीबी मुक्त समाज निर्माण पर विशेष बल दिया. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से हाल ही नीट परीक्षा में टोंक जिले से जुड़े परीक्षार्थियों की जानकारी ली. जिसमें टोंक जिले से 34 परीक्षार्थियों के पास होने की जानकारी दी गई. इससे पहले राज्यपाल के टोंक पहुंचने पर उन्हें जिला परिषद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

राज्यपाल ने अधिकारियों से सवाल किया कि उनमें प्राइवेट कॉलेज एवं सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, लेकिन इसकी जानकारी अधिकारी नहीं दे पाए. राज्यपाल बागड़े ने कहा कि यदि सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो यह चिंताजनक है, इसको गंभीरता से लेना होगा. उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है. यह बड़ी चिंता का विषय है. राज्यपाल ने इसे युवाओं के लिए बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि सीमापार से आने वाली ड्रग्स को रोकना बड़ी चुनौती है.

राज्यपाल ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें: 2029 तक नशा मुक्त होगा राजस्थान, युवाओं को रहना चाहिए नशे से दूर- आईजी विकास कुमार

उन्होंने कहा कि यह बाहर से आने वाली ड्रग्स भारत में पैसा कमाने के लिए नहीं भेजी जाती, बल्कि भारत के युवाओं की शक्ति कम करने के लिए भेजी जाती है. ताकि भारत का युवा देश के लिए काम नहीं कर सके. इस बात को देश के युवाओं को समझना होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त भारत की चर्चा करते हुए कहा कि टोंक को टीबी मुक्त बनाने के लिए विभाग को काम करना होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की होने वाली बैठकों में टीबी संबंधी जानकारी देनी होगी. साथ ही बैठक में प्रत्येक ग्राम में टीबी बीमारी के मरीजों की संख्या तथा उनके इलाज की जानकारी लेकर कार्ययोजना बनानी होगी ताकि भारत टीबी मुक्त हो सके.

TAGGED:

GOVERNOR MEETING WITH OFFICERS
TB FREE TONK CAMPAIGN
शा मुक्ति एवं टीबी मुक्त समाज
HARIBHAU BAGADE ON NEET RESULT
GOVERNOR IN TONK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.