ETV Bharat / state

करनाल में नारी महोत्सव, राज्यपाल असीम कुमार घोष ने 20 महिलाओं को सम्मानित किया

समाज में प्रेरणादायी काम करने वाली 20 महिलाओं को राज्यपाल असीम घोष ने करनाल में सम्मानित किया.

HARYANA Governor Asim Ghosh
करनाल नारी महोत्सव में सम्मानित करते राज्यपाल असीम घोष (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: डॉ. मंगल सेन सभागार करनाल में उस समय गौरव और प्रेरणा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित नारी महोत्सव के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल असीम घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

सम्मान का गौरवपूर्ण क्षण: समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 20 महिलाओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन महिलाओं के समर्पण, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक बना, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में नई मिसाल कायम की है.

20 महिलाओं को राज्यपाल असीम घोष ने करनाल में किया सम्मानित (Etv Bharat)

प्रेरणा से भरे विचार: राज्यपाल असीम घोष ने अपने संबोधन में कहा कि "भारत विकास परिषद निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. सम्मानित महिलाएं केवल अपने परिवार या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं."

महिला सशक्तिकरण पर जोर: उन्होंने कहा कि "आज का भारत महिलाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है. शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, खेल और व्यापार-हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं." साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि "सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है."

Nari Mahotsav In Karnal
करनाल में नारी महोत्सव (Etv Bharat)

सम्मानित महिला की प्रतिक्रिया: सम्मान प्राप्त करने वाली संजोली बैनर्जी ने इस पहल के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "ये सम्मान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं." उन्होंने कहा कि "ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ने और समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं."

स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित: कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने मुख्य अतिथि सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. पूरे आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने इस समारोह को और भी गरिमामय बना दिया.

ये भी पढ़ें- भिवानी पहुंचे राज्यपाल असीम कुमार घोष, बोले- “नई शिक्षा नीति-2025 देश को बनाएगी वैश्विक शक्ति"

TAGGED:

HARYANA GOVERNOR ASIM GHOSH
करनाल में नारी महोत्सव
हरियाणा के राज्यपाल असीम घोषॉ
महिला सम्मान समारोह
NARI MAHOTSAV IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.