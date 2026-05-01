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नूंह दौरे पर पहुंचे राज्यपाल असीम घोष, समस्याओं के समाधान को लेकर दिखी गंभीरता

राज्यपाल असीम घोष ( ETV Bharat )

नूंह: जिले में गुरुवार देर शाम हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष के आगमन पर जिला मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी, वहीं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया. राज्यपाल सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले की प्रशासनिक और विकास संबंधी स्थितियों का जायजा लिया. नूंह में राज्यपाल का दो दिवसीय दौरा: इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने बताया कि "नूंह में राज्यपाल का दो दिवसीय दौरा है. राज्यपाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिले की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से सुना. बैठक में खेती, पानी, शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को कैसे गति दी जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई."