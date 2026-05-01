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नूंह दौरे पर पहुंचे राज्यपाल असीम घोष, समस्याओं के समाधान को लेकर दिखी गंभीरता

2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल असीम घोष नूंह पहुंच चुके हैं.

HARYANA GOVERNOR ASHIM GHOSH
राज्यपाल असीम घोष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 1, 2026 at 9:35 AM IST

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नूंह: जिले में गुरुवार देर शाम हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष के आगमन पर जिला मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी, वहीं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया. राज्यपाल सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले की प्रशासनिक और विकास संबंधी स्थितियों का जायजा लिया.

नूंह में राज्यपाल का दो दिवसीय दौरा: इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने बताया कि "नूंह में राज्यपाल का दो दिवसीय दौरा है. राज्यपाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिले की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से सुना. बैठक में खेती, पानी, शिक्षा व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को कैसे गति दी जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई."

नूंह दौरे पर पहुंचे राज्यपाल असीम घोष, (ETV Bharat)

नूंह को मिलेगा एक अतिरिक्त एंबुलेंस: सुरेंद्र पिंटू के बताया कि "राज्यपाल ने इन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता दिखाई है और कई महत्वपूर्ण पहल करने का भरोसा दिया है." उन्होंने बताया कि "जिस प्रकार रेड क्रॉस के माध्यम से अन्य जिलों में एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसी तरह नूंह जिले के लिए भी एक अतिरिक्त एंबुलेंस देने की घोषणा की गई है. साथ ही दो स्कूलों के निरीक्षण और उनके विकास पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है. घासेड़ा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रमोट करने का विचार है, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्यपाल को जिले की लगभग सभी प्रमुख समस्याओं से अवगत करा दिया गया है."

बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीदः कुल मिलाकर राज्यपाल असीम घोष का यह दौरा नूंह जिले के विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है, जहां उन्होंने समस्याओं के समाधान को लेकर स्पष्ट रूप से गंभीरता दिखाई है.

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