अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका, जंगल सफारी का लिया आनंद
गवर्नर ने वन विभाग की तारीफ करते हुए कहा, जिस तरीके से यहां पर वन्य जीव संरक्षण किया गया है, वो बेहतरीन है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 5, 2026 at 9:33 PM IST
बिलासपुर: राज्यपाल रमेन डेका आज संस्कारधानी बिलासपुर पहुंचे. राज्यपाल ने यहां अचानकमार टाइगर रिजर्व का दौरा किया और जंगल सफारी का आनंद लिया. इसके साथ ही राज्यपाल ने अचानकमार टाइगर रिजर्व और जनजातीय कला और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की. राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीव के संरक्षण के लिए यहां पर अच्छा काम हो रहा है, आप इसी तरह से आगे भी काम करते रहें.
जंगल सफारी पर निकले राज्यपाल
गुरुवार को राज्यपाल रमेन डेका बिलासपुर दौरे के साथ मुंगेली के प्रसिद्ध अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लेते हुए वनांचल की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की. राज्यपाल रमेन डेका ने यहां के प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों को लेकर खुशी जाहिर की. राज्यपाल ने टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की इसके लिए सराहना भी की. इस मौके पर राज्यपाल ने आदिवासी अंचल की महिलाओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को भी देखा और उसकी प्रशंसा की. गवर्नर ने बैगा और गोंड जनजाति की पारंपरिक ट्राइबल पेंटिंग्स तथा स्थानीय हस्तशिल्प को विशेष रूप से सराहा.
अचानकमार टाइगर रिजर्व की तारीफ की
राज्यपाल रमेन डेका ने सिहावल क्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण को और मजबूत करने के लिए आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी कर्मचारियों को दिए. उन्होंने जंगली हाथियों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान डीडी एटीआर ने बताया कि यह क्षेत्र हिरण, हाथी, टाइगर सहित कई वन्य प्राणियों के विचरण का प्रमुख क्षेत्र है. मुंगेली जिले का सिहावल क्षेत्र मनियारी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है.
2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया
अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य मुंगेली जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंडोरी जिलों में स्थित एक अभयारण्य है. इसकी स्थापना 1975 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत हुई है. 2009 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया.
