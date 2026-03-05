ETV Bharat / state

अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका, जंगल सफारी का लिया आनंद

बिलासपुर: राज्यपाल रमेन डेका आज संस्कारधानी बिलासपुर पहुंचे. राज्यपाल ने यहां अचानकमार टाइगर रिजर्व का दौरा किया और जंगल सफारी का आनंद लिया. इसके साथ ही राज्यपाल ने अचानकमार टाइगर रिजर्व और जनजातीय कला और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की. राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीव के संरक्षण के लिए यहां पर अच्छा काम हो रहा है, आप इसी तरह से आगे भी काम करते रहें.

जंगल सफारी पर निकले राज्यपाल

गुरुवार को राज्यपाल रमेन डेका बिलासपुर दौरे के साथ मुंगेली के प्रसिद्ध अचानकमार टाइगर रिजर्व पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लेते हुए वनांचल की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की. राज्यपाल रमेन डेका ने यहां के प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों को लेकर खुशी जाहिर की. राज्यपाल ने टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की इसके लिए सराहना भी की. इस मौके पर राज्यपाल ने आदिवासी अंचल की महिलाओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को भी देखा और उसकी प्रशंसा की. गवर्नर ने बैगा और गोंड जनजाति की पारंपरिक ट्राइबल पेंटिंग्स तथा स्थानीय हस्तशिल्प को विशेष रूप से सराहा.