झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक को मिली मंजूरी, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

रांची: मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है.

इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है, जिससे नए उद्यमों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी. इसके साथ ही, ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी. यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहल है.

इस विधेयक की क्या है खासियत

बीते मानसून सत्र के दौरान सदन से पारित होने के बाद राजभवन पहुंचा यह विधेयक अब कानूनी रूप में बदल गया है. इसके तहत नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमोदन मिलेगा. इसके अलावा विधेयक स्थापना और संचालन में अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट का प्रावधान करता है, जिससे व्यापार करने की सुगमता बढ़ेगी. इसका मुख्य लक्ष्य राज्य में निवेश को बढ़ाना, छोटे-मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है. बहरहाल, राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी, तत्पश्चात यह नया कानूनी रुप में आ जाएगा.