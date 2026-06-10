चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, आपत्तियों पर सरकार ने रखा पक्ष
झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
Published : June 10, 2026 at 1:45 PM IST
रांची: झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. राज्यपाल ने उस पैनल को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य सरकार ने चार लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त करने की अनुशंसा की थी. मंजूरी मिलने के बाद वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और भाजपा नेता शिवपूजन पाठक के सूचना आयुक्त बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राजभवन सचिवालय ने इसकी पुष्टि की है.
राज्य सरकार ने इन चार नामों की अनुशंसा करते हुए पैनल राज्यपाल के पास भेजा था. हालांकि पहली बार राजभवन ने कुछ आपत्तियां जताते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया था. इसके बाद सरकार ने पुनः वही पैनल राज्यपाल को भेजा और संबंधित आपत्तियों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया.
राज्यपाल ने शर्तों के साथ दी मंजूरी
राज्यपाल द्वारा उक्त नियुक्तियां कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित की गई हैं. उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियागत त्रुटि पाई जाती है अथवा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी.
इन वजहों से शुरू हुआ था विवाद
नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक चर्चा पैनल में शामिल कुछ नामों के राजनीतिक संबंधों को लेकर हुई थी. अमूल्य नीरज खलखो का कांग्रेस से, तनुज खत्री का झामुमो से और शिवपूजन पाठक का भाजपा से जुड़ाव होने की बात सामने आई थी. विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने सूचना आयोग जैसे संवैधानिक महत्व के संस्थान में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे.
राज्य सरकार की ओर से रखा गया पक्ष
सरकार ने दोबारा भेजे गए प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों का उल्लेख किया गया था, वे आरोपों से मुक्त हो चुके हैं. साथ ही, राजनीतिक दलों से जुड़े नाम नियुक्ति के बाद अपने-अपने पदों से इस्तीफा देंगे. सरकार ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में लाभ के पद पर नहीं हैं.
सरकार के स्पष्टीकरण के बाद राज्यपाल ने पैनल को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को लेकर चल रही प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. अब औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद चारों नए सूचना आयुक्त अपना कार्यभार संभाल सकेंगे.
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