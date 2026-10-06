उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को राज्यपाल की मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है. औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए स्वास्थ्य महकमे ने कदम उठाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 11:51 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और पारदर्शी बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार पहल कर रही है. इसी क्रम में औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने कॉरपोरेशन गठन करने का निर्णय लिया है. जिस प्रस्ताव पर 25 अगस्त को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने में बाद, मंगलवार को राज्यपाल ने भी उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन (UMSC) के गठन को मंजूरी दे दी है. ऐसे में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेशन की स्थापना का आधिकारिक शासनादेश जारी किया गया.
उत्तराखंड शासन की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, देहरादून में निगम का मुख्यालय स्थापित होने के साथ ही केन्द्रीय औषधि भण्डार (CMSD) का मर्ज कॉरपोरेशन में कर दिया जाएगा. पूर्ववर्ती जटिल क्रय समितियों को समाप्त कर क्रय नीति के तहत तत्काल और पारदर्शी खरीद की जाएगी. कॉरपोरेशन शत-प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित होगा. शुरुआती वित्तीय सहायता (सीड कैपिटल) के साथ-साथ भविष्य में निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपार्जन मूल्य एक्विजिशन वैल्यू पर अधिकतम 5 फीसदी सेवा शुल्क (Centage) का प्रावधान किया गया है.कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मुख्य सचिव (IAS) होंगे.
मंडल में वित्त सचिव, नियोजन सचिव, महानिदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), प्रबंध निदेशक (UMSC) और शासन की ओर से नामित 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल रहेंगे. निगम के सुचारू संचालन के लिए प्रबंध निदेशक (IAS), महाप्रबंधक (PCS), निदेशक वित्त (NHM से पदेन), 02 क्रय अधिकारी, 02 क्रय विशेषज्ञ, 01 बायोमेडिकल इंजीनियर, मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO), 02 सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, कम्पनी सचिव और लेखाकार सहित 15 पदों को स्वीकृति दी गई है.
इस ऐतिहासिक फैसले से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक गुणवत्तापूर्ण औषधियों, सर्जिकल सामग्री, इम्प्लांट्स और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगी.
-सुबोध उनियाल,स्वास्थ्य मंत्री-
उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन से ये मिलेगा लाभ
- हर अस्पताल को अलग-अलग दवा एवं उपकरणों के लिए टेंडर की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. निगम की ओर से केन्द्रीयकृत क्रय (Centralized Procurement) होने से बिना किसी देरी के दवाओं और उपकरणों की समय पर आपूर्ति होगी.
- सीधे निर्माता कंपनियों से थोक (Bulk) में पारदर्शी खरीदारी होने से दवाओं की कुल लागत में कमी आएगी, जिससे वित्तीय बोझ घटेगा.
- निगम के गठन के बाद एकीकृत डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम लागू होगा. यदि किसी अस्पताल में दवाएं एक्सपायर होने के करीब होंगी, तो उन्हें समय रहते दूसरे जरूरतमंद अस्पताल में ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक नुकसान रुकेगा.
- स्थानीय स्तर पर खरीद में देरी या गुणवत्ता को लेकर अस्पताल प्रशासन पर लगने वाले बेवजह आरोप खत्म होंगे, क्योंकि क्रय एवं गुणवत्ता मानक की पूरी जिम्मेदारी पेशेवर निगम की होगी.
- अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMS) और चिकित्सा अधीक्षकों (MS) का अधिक समय टेंडर और कागजी फाइलों में नहीं लगेगा.
ये भी पढ़ेंः