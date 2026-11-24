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रांची में गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, राज्यपाल और संजय सेठ ने दी बधाई

रांची में प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मंगलवार को रांची के पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची की मेयर रोशनी खलखो और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक देव के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया.

समारोह में अतिथियों ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर गुरु नानक देव को नमन किया. इस दौरान गुरवाणी कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु वाणी का श्रवण किया. स्कूल परिसर को प्रकाश पर्व के अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था. सुबह से ही संगत और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. आयोजन में सिख समाज के लोगों के साथ दूसरे समुदायों के लोगों ने भी हिस्सा लिया.