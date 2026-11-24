रांची में गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, राज्यपाल और संजय सेठ ने दी बधाई
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में जगह-जगह धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 24, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मंगलवार को रांची के पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची की मेयर रोशनी खलखो और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक देव के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया.
समारोह में अतिथियों ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर गुरु नानक देव को नमन किया. इस दौरान गुरवाणी कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु वाणी का श्रवण किया. स्कूल परिसर को प्रकाश पर्व के अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था. सुबह से ही संगत और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. आयोजन में सिख समाज के लोगों के साथ दूसरे समुदायों के लोगों ने भी हिस्सा लिया.
प्रेम, समानता और सेवा का संदेश
गुरु नानक देव ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से समाज को प्रेम, समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश दिया था. उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए सभी मनुष्यों को समान बताया था. उनकी शिक्षा में नाम जपना, ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों के साथ साझा करना प्रमुख है.
प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी इन्हीं आदर्शों को याद किया गया. संगत ने एक साथ बैठकर गुरु वाणी सुनी. सेवा और समर्पण की भावना के साथ आयोजित समारोह में सामाजिक सद्भाव का संदेश भी दिया गया.
आज भी प्रासंगिक हैं गुरु नानक का संदेश
गुरु नानक देव की संदेश आज भी समाज को एकजुट रहने, जरूरतमंदों की सहायता करने और बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने की प्रेरणा देता है. प्रकाश पर्व का आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता और आपसी सहयोग का संदेश भी देता है. रांची में आयोजित समारोह में भी गुरु नानक देव के इन्हीं विचारों और आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया.
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