रांची में अंबेडकर जयंती पर याद किए गए बाबा साहेब, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन
रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
Published : April 14, 2026 at 1:50 PM IST
रांची: संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश याद कर रहा है. इस मौके पर राजधानी रांची के डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर सुबह से ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले लोगों का तांता लगा. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.
उनके योगदान को दुनिया ने सराहा: राज्यपाल
इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. इस अवसर पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब के योगदान को ना केवल देश बल्कि दुनिया ने सराहा है, आज उनकी जयंती है, हम सभी उन्हें नमन करते हैं.
उनके विचार बने रहेंगे प्रासंगिक: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनके विचार हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे. निश्चित रुप से वे हमेशा याद किये जाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि आज का यह शुभ दिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए गौरव का क्षण है.
भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं महान समाज सुधारक, ‘भारत रत्न’ बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज डोरंडा, राँची स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) April 14, 2026
समानता एवं न्याय के उनके आदर्श एक सशक्त समाज के निर्माण हेतु प्रेरित करते हैं। pic.twitter.com/8EiSlpfipl
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हुए लगभग 135 साल हो गए और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है, वो योगदान किसी से नहीं छिपा है और ना छिपेगा. शायद इनके द्वारा संविधान की रचना को पूरी दुनिया सलाम करती है. सीएम ने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे सपूत हमें मिले हैं और इससे पूरे देश का नाम ऊंचा हुआ है. देश के लोग उनके योगदान को जब तक दुनिया है सदैव याद रखेंगे.
भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शत-शत नमन।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 14, 2026
जय भीम!
जय जोहार! pic.twitter.com/Aq4N04TxGG
सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का लगा रहा तांता
अंबेडकर जयंती के मौके पर डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का तांता लगा रहा. बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगते रहे और लोग बारी-बारी से उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे.
राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया. वहीं बीजेपी के कई नेता श्रद्धांजलि अर्पित करते देखे गए. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित कई बड़े चेहरे बाबा साहेब को याद कर उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए.
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