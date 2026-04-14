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रांची में अंबेडकर जयंती पर याद किए गए बाबा साहेब, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन

डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री ( Etv bharat )