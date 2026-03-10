ETV Bharat / state

मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन बोलीं, 'टीचर को जिम्मेदार होना जरूरी'

दीक्षांत समारोह में कुल 177 डिग्रियां प्रदान की गई, 67 डिग्री बीएससी, 74 स्नातक डिग्रियां, 5 पीएचडी डिग्रियां दी गईं.

Photo Credit; ETV Bharat
वेटरनरी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में 15वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ. जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची. उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं को उपाधि, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांच मेडल दिए. छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको बधाई दी. दीक्षांत समारोह में कुल 177 डिग्रियां प्रदान की गई.

मुख्य अतिथि, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Video Credit; ETV Bharat)

वेटरनरी विश्वविद्यालय के परिसर में दीक्षांत समारोह के दौरान 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 2 कास्य पदक छात्र-छात्राओं को दिए गए. वहीं कॉलेज परिसर के सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार 4 छात्र-छात्राओं को दिए. एक सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पीएचडी छात्रों को दिया गया. वहीं कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तक विश्वविद्यालय पशुधन पत्रिका का विमोचन भी किया गया.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान अनुसंधान वेटरनरी विश्वविद्यालय ने ग्रामीण गरीब बच्चों के उत्थान के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और गोद लिए बच्चों को उपहार दिए इसी के साथ 25 आंगनबाड़ी केंटो की महिलाओं को किट भी बांटी गई.

Photo Credit; ETV Bharat
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र में 15वां दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधन करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षकों को जिम्मेदार होना जरूरी. आगे उन्होंने कहा, अगर टीचर अपने विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र-छात्राओं के प्रति लगाव रखेगें, तो वह और मेहनत से पढ़ाई करेगें. शिक्षक विद्यालय में एक माता-पिता का व्यवहार भी रख सकते हैं. अच्छा-बुरा बता सकते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ दोस्त भी बन सकतें हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
स्कूल की बच्चियों को पुरस्कार देती राज्यपाल (Photo Credit; ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को परवरिश के साथ, अच्छी उच्च शिक्षा भी मिलना जरूरी है, ताकि अपने परिवार के साथ देश की जिम्मेदारी भी छात्र-छात्राएं पूरी तरह से उठाएं. जिन छात्र-छात्राओं को उपाधियां दी गई हैं, उनकी जिम्मेदारी आज से बढ़ जाती है.

यह भी पढ़े: यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचीं मथुरा, द्वारिकाधीश के करेंगी दर्शन

TAGGED:

मथुरा आनंदी बेन पटेल
CONVOCATION CEREMONY VETERINARY
ANANDIBEN 2 DAY VISIT OF MATHURA
मथुरा न्यूज
ANANDI BEN PATEL IN MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.