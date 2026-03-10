ETV Bharat / state

मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन बोलीं, 'टीचर को जिम्मेदार होना जरूरी'

वेटरनरी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में 15वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ. जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची. उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं को उपाधि, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांच मेडल दिए. छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको बधाई दी. दीक्षांत समारोह में कुल 177 डिग्रियां प्रदान की गई. मुख्य अतिथि, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Video Credit; ETV Bharat) वेटरनरी विश्वविद्यालय के परिसर में दीक्षांत समारोह के दौरान 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 2 कास्य पदक छात्र-छात्राओं को दिए गए. वहीं कॉलेज परिसर के सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार 4 छात्र-छात्राओं को दिए. एक सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पीएचडी छात्रों को दिया गया. वहीं कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तक विश्वविद्यालय पशुधन पत्रिका का विमोचन भी किया गया.