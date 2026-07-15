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राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बोलीं- डॉक्टर का काम केवल दवा लिखना नहीं, मरीज का इतिहास रखेंगे तभी होगा बेहतर इलाज

अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह . ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय का बुधवार को दूसरा दीक्षांत समारोह हुआ. जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी शिरकत की. उन्होंने डॉक्टरों को संदेश देते हुए कहा कि आप आज डॉक्टर बन गए हैं. इस दिन ये याद रखिये आपका काम केवल दवा लिखना नहीं है. आपको मरीजों का इतिहास रखना है. यही इतिहास शोध के काम आएगा. आपका काम मानवता की रक्षा करना भी है. बता दें, यहां 11053 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई. इसके अलावा, 55 पदक भी प्रदान किये गए. जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल मिलता है. इस मौके पर विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज से जुड़े मेधावी सम्मानित किये गए. इस मौके पर वाइस एडमिरल सर्जन के एम अधिकारी ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि जरूरत है मरीजों की सेवा, समर्पण, ज्ञान, अनुशासन और सेवा की. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार अब अटल बिहारी बाजपेई यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज भी खोलेगी. दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)