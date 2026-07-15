राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बोलीं- डॉक्टर का काम केवल दवा लिखना नहीं, मरीज का इतिहास रखेंगे तभी होगा बेहतर इलाज
11053 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई. इसके अलावा, 55 पदक भी प्रदान किये गए. जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 5:19 PM IST
लखनऊ: अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय का बुधवार को दूसरा दीक्षांत समारोह हुआ. जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी शिरकत की. उन्होंने डॉक्टरों को संदेश देते हुए कहा कि आप आज डॉक्टर बन गए हैं. इस दिन ये याद रखिये आपका काम केवल दवा लिखना नहीं है. आपको मरीजों का इतिहास रखना है. यही इतिहास शोध के काम आएगा. आपका काम मानवता की रक्षा करना भी है. बता दें, यहां 11053 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई. इसके अलावा, 55 पदक भी प्रदान किये गए. जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल मिलता है.
इस मौके पर विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज से जुड़े मेधावी सम्मानित किये गए. इस मौके पर वाइस एडमिरल सर्जन के एम अधिकारी ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि जरूरत है मरीजों की सेवा, समर्पण, ज्ञान, अनुशासन और सेवा की. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार अब अटल बिहारी बाजपेई यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज भी खोलेगी.
कॉलेज परिसर में आते नशीले पदार्थ: राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि विश्वविद्यालयों में भोजन डिलीवरी के साथ नशीले पदार्थ भी आते हैं. ये स्थिति कॉलेज और हॉस्टल की है. हॉस्टल के बाहर असंख्य बोतल मिलती हैं. इस पर रोक लगाने की जरूरत है.
यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम बाकी: आनंदी बेन पटेल ने कहा कि अभी विश्वविद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं. यहां बहुत स्थान खाली है. कार्यक्रम नहीं होते हैं. इसकी भी जरूरत है.
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल अवकाश प्राप्त अमित देवगन ने सभी नए बने डॉक्टर और नर्सों को शपथ दिलाई. कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ. देवाशीष शुक्ला भी मौजूद रहे.
नए डॉक्टरों के मन में सेवा का जज्बा: जिन डॉक्टरों ने आज उपाधि प्राप्त की उनमें से जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनमें सेवा का जज्बा नजर आया. काव्या पांडेय, गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी नर्सिंग, गोल्ड मेडल, स्टऋचा ज्योतिभूषण तिवारी, एम डी बाल रोग, गोल्ड मेडलिस्ट और निष्ठा भारद्वाज, सर्जरी, पीजी गोल्ड मेडलिस्ट तीनों ही ने बताया कि वह सेवा भाव से ही इस फील्ड में आई हैं. तीनों ही मानती हैं कि सेवा, समर्पण, संघर्ष से यहां आगे बढ़ा जा सकता है. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स से किस तरह से मदद लेनी है और मरीजों को अपना चिकित्सक खुद न बनने की सलाह देनी है इसका भी ध्यान रखना होगा.
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