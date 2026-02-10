ETV Bharat / state

बस्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा गरिमा गृह,किन्नरों को मिलेंगे तमाम योजनाओं के फायदे

बस्ती : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को गरिमा गृह का शिलान्यास किया. यह यूपी का तीसरा गरिमा गृह है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रौता पार मोहल्ले में निर्मित गरिमा गृह भवन को ट्रांसजेंडरों को सौंपा. यहां किन्नर समाज के लोग प्रशिक्षित और चिकित्सीय लाभ से लेकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज का एक बड़ा वर्ग दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास, अशिक्षा और सूचना के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाता है.

राज्यपाल ने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा ट्रांसजेंडर जन्म लेता है तो घर में रखें. पड़ोस वाले टिका-टिप्पड़ी न करें. यह पुण्य का कार्य है. हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसे बच्चे घर में आते हैं. मैं ट्रांसजेंडर को यही कहना चाहती हूं कि अपने दम पर आगे बढ़ें और पढ़ें. समाज आपको स्वीकारने के लिए तैयार है. शुरुआत बस्ती से हुई है. आसपास के लोग मदद करें. अपने घरों में बुलाएं, उन्हें सम्मान दें.

राज्यपाल ने कहा, इज्जत से काम करने पर सम्मान मिलता है. उन्हें सिलाई मशीन दें, सीख दें. ट्रांसजेंडर काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने से वह मांग कर अपना गुजरा करते हैं. प्रधानमंत्री ने सोचा और इस दिशा में अच्छा प्रयास किया. लोग टीवी सीरियल देखते हैं. न्यूज नहीं देखते है, इस कारण ट्रांसजेंडर पर उनका ध्यान नहीं जाता. कोई व्यक्ति ऐसे समाज के लिए काम करे यह बड़ी बात है.