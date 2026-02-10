बस्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा गरिमा गृह,किन्नरों को मिलेंगे तमाम योजनाओं के फायदे
गरिमा गृह में किन्नर समाज के लोगों को सिलाई की ट्रेनिंग से लेकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
बस्ती : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को गरिमा गृह का शिलान्यास किया. यह यूपी का तीसरा गरिमा गृह है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रौता पार मोहल्ले में निर्मित गरिमा गृह भवन को ट्रांसजेंडरों को सौंपा. यहां किन्नर समाज के लोग प्रशिक्षित और चिकित्सीय लाभ से लेकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज का एक बड़ा वर्ग दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास, अशिक्षा और सूचना के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाता है.
राज्यपाल ने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई बच्चा ट्रांसजेंडर जन्म लेता है तो घर में रखें. पड़ोस वाले टिका-टिप्पड़ी न करें. यह पुण्य का कार्य है. हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसे बच्चे घर में आते हैं. मैं ट्रांसजेंडर को यही कहना चाहती हूं कि अपने दम पर आगे बढ़ें और पढ़ें. समाज आपको स्वीकारने के लिए तैयार है. शुरुआत बस्ती से हुई है. आसपास के लोग मदद करें. अपने घरों में बुलाएं, उन्हें सम्मान दें.
राज्यपाल ने कहा, इज्जत से काम करने पर सम्मान मिलता है. उन्हें सिलाई मशीन दें, सीख दें. ट्रांसजेंडर काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने से वह मांग कर अपना गुजरा करते हैं. प्रधानमंत्री ने सोचा और इस दिशा में अच्छा प्रयास किया. लोग टीवी सीरियल देखते हैं. न्यूज नहीं देखते है, इस कारण ट्रांसजेंडर पर उनका ध्यान नहीं जाता. कोई व्यक्ति ऐसे समाज के लिए काम करे यह बड़ी बात है.
उन्होंने कहा, सरकार बजट में स्कूल देती है, लेकिन ट्रांसजेंडर को लाभ नहीं मिल पाता है. पीएम मोदी ने नीतियां बनाकर बजट की व्यवस्था की. उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों में ट्रांसजेंडरों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए. राज्यपाल ने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक ऐसा पेट्रोल पंप है, जहां 25 कर्मचारी ट्रांसजेंडर हैं.
राज्यपाल ने इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक अजय कुमार पांडे की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन के तहत ट्रांसजेंडर समाज की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए यह आयोजन किया गया है. गरिमा गृह में भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को निशुल्क आवास, स्वास्थ्य परीक्षण और स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.
