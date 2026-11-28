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मेरठ में विवेकानंद सभागार का राज्यपाल ने किया शिलान्यास; छात्रों को दी जैविक खेती की सीख

SVPUAT के विवेकानंद सभागार का राज्यपाल ने किया शिलान्यास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 1500 लोगों की क्षमता वाले स्वामी विवेकानंद सभागार का शिलान्यास किया. वहीं, स्टूडेंट्स से संवाद के दौरान उन्हें जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया.

संस्थान में 38.21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सभागार का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. यह सभागार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े शैक्षणिक आयोजनों, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, शोध संवाद और विद्यार्थी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा.

राज्यपाल ने हाईटेक नर्सरी, एआइ इनक्यूबेशन सेंटर का निरीक्षण किया. साथ हीं रजत जयंती वन में पौधारोपण किया. लाइब्रेरी के पीछे रिक्त पड़ी भूमि पर सभागार का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड करेगा. विवेकानंद सभागार का शिलान्यास करतीं राज्यपाल. (Photo Credit: ETV Bharat) विश्वविद्यालय के वीसी ने बताया कि इसके तैयार होने से विश्वविद्यालय को बड़े स्तर पर शैक्षणिक और संस्थागत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधा मिलेगी. कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यार्थियों से जुड़े आयोजनों के लिए भी यह महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा. इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की हाईटेक सब्जी पौधशाला का भी निरीक्षण किया. उन्होंने वहां फूलगोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर सहित विभिन्न सब्जियों की पौध को देखा. यहां की हाईटेक नर्सरी में 74,600 पौध तैयार हो रही है, जिसमें से 58 हजार पौध किसानों के अपने बीज से तैयार की गई है. जबकि 16,600 पौध तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी. वीसी ने राज्यपाल को बताया कि इस पहल से किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. उद्यान अनुसंधान केंद्र पर राज्यपाल ने हल्दी की वल्लभ प्रिया प्रजाति के बारे में जानकारी ली. उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया. गेहूं, गन्ना और आलू जैसी परंपरागत फसलों के साथ फसल विविधीकरण अपनाने पर उन्होंने जोर दिया. छात्रों से किया संवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)