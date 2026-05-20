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सभी विश्वविद्यालयों में हो यूनिफॉर्म की व्यवस्था: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था करने के निर्देश. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जन भवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से संबद्ध शासकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में शैक्षणिक, प्रशासनिक, आधारभूत सुविधाओं तथा छात्रहित संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई.

राज्यपाल ने महाविद्यालयों में पाई जा रही कमियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और शासन, विभागीय अधिकारियों व कुलपतियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए.

उन्होंने महिला महाविद्यालयों के छात्रावासों की स्थिति सुधारने, छात्राओं के सुरक्षा एवं संरक्षण पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को समस्याएं खुलकर रखने के लिए समितियां गठित की जाएं तथा उनकी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए.

राज्यपाल ने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षक ऐसा कार्य न करेx, जिससे गुरु की गरिमा प्रभावित हो. उन्होंने समयबद्ध कक्षाएं संचालित करने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

बैठक में राज्यपाल ने रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी तथा मिलेट आधारित व्यंजन निर्माण जैसे वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया.

कृषि महाविद्यालयों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अपनी भूमि पर जैविक खेती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें.