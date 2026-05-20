सभी विश्वविद्यालयों में हो यूनिफॉर्म की व्यवस्था: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म, सुरक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा के सख्त निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 6:31 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जन भवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से संबद्ध शासकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में शैक्षणिक, प्रशासनिक, आधारभूत सुविधाओं तथा छात्रहित संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई.
राज्यपाल ने महाविद्यालयों में पाई जा रही कमियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और शासन, विभागीय अधिकारियों व कुलपतियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए.
उन्होंने महिला महाविद्यालयों के छात्रावासों की स्थिति सुधारने, छात्राओं के सुरक्षा एवं संरक्षण पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को समस्याएं खुलकर रखने के लिए समितियां गठित की जाएं तथा उनकी शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए.
राज्यपाल ने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षक ऐसा कार्य न करेx, जिससे गुरु की गरिमा प्रभावित हो. उन्होंने समयबद्ध कक्षाएं संचालित करने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
बैठक में राज्यपाल ने रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी तथा मिलेट आधारित व्यंजन निर्माण जैसे वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया.
कृषि महाविद्यालयों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अपनी भूमि पर जैविक खेती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें.
आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू करने, विषय चयन में स्वतंत्रता देने तथा मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षा पर बल दिया.
उन्होंने प्रोजेक्ट आधारित अध्ययन, वर्कशॉप, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. जहां शिक्षकों की कमी है, वहां ऑनलाइन शिक्षण और अन्य संस्थानों से सहयोग लेने को कहा गया. रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया.
राज्यपाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए गुजरात के PPP मॉडल को अपनाने, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, शिक्षक आवास तथा भवनों के समन्वित डिजाइन पर निर्देश दिए.
उन्होंने पांडुलिपियों एवं दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटाइजेशन, ‘इन्फ्लिबनेट’ तथा ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
ग्रामीण क्षेत्रों में ‘विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम’ चलाने तथा शिक्षकों द्वारा न्यूनतम दो शोध पत्र या पुस्तक अध्याय प्रकाशित करने का लक्ष्य रखने को कहा गया.
बैठक में विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने रूपरेखा प्रस्तुत की. जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार गुप्ता ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया.इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) डॉ. पंकज एल. जानी तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे.