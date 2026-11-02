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AI के सकारात्मक उपयोग से बनेगी बात: राज्यपाल ने छात्रों को दिया रोजगारपरक और नैतिक शिक्षा का गुरुमंत्र

NAAC मानकों पर यूनिवर्सिटी विकसित करने पर जोर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

भदोही: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने लैब, स्मार्ट क्लास, छात्रावास और लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने पर जोर दिया. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार इस्तेमाल से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने की बात कही.

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत किया पौधरोपण: निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत मौलश्री का पौधा लगाया. इसके बाद उन्होंने कुलपति प्रो. उमा श्रीवास्तव और 21 विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में विश्वविद्यालय की मौजूदा व्यवस्थाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया.

काशी नरेश विश्वविद्यालय में 7 हजार विद्यार्थियों के लिए दिए निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat) समर्थ पोर्टल के सभी 42 मॉड्यूल सक्रिय करने के निर्देश: राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए. प्रवेश, परीक्षा और अवकाश प्रबंधन सहित सभी प्रशासनिक कार्य समय पर पूरे किए जाएं. उन्होंने समर्थ पोर्टल के सभी 42 मॉड्यूल सक्रिय करने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि फिलहाल विश्वविद्यालय में केवल तीन मॉड्यूल पर काम हो रहा है. लैब, स्मार्ट क्लास और छात्रावास को आधुनिक बनाने पर जोर: विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यपाल ने आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, छात्रावास और लाइब्रेरी विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा. उन्होंने शिक्षकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया. इसके साथ ही सीवर लाइन, बिजली व्यवस्था, आंतरिक सड़क, खेल मैदान, पार्किंग, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए भवनों का निर्माण भविष्य की जरूरतों और उपयोगिता को ध्यान में रखकर कराया जाना चाहिए. यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लास और नई लैब बनाने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रयोगशालाओं और विभागों का किया निरीक्षण: राज्यपाल ने विज्ञान, शिक्षा और कला संकाय सहित विभिन्न विभागों और प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. उन्होंने रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और भूगोल विभाग की प्रयोगशालाओं और शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से शोध, नवाचार और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान और नए प्रयोगों के अवसर भी मिलने चाहिए.