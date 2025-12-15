ETV Bharat / state

सिटी पैलेस उदयपुर में 'प्रेमार्पण' प्रदर्शनी का शुभारंभ, राज्यपाल बोलीं-शिक्षा जीवन का सबसे मजबूत आधार

इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा 48 तथा सिटी पैलेस संग्रहालय, उदयपुर द्वारा 36 दुर्लभ मेवाड़ शैली के चित्र इस प्रदर्शनी के लिए साझा किए गए हैं.

Art Exhibition In Udaipur
प्रदर्शनी का उद्घाटन करतीं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर और इलाहाबाद म्यूजियम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेवाड़ चित्रकला पर आधारित भव्य प्रदर्शनी 'प्रेमार्पण' का शुभारंभ सोमवार को सिटी पैलेस की फतेह प्रकाश निवास गैलरी में हुआ. प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया. इस अवसर पर उन्होंने मेवाड़ की समृद्ध कला परंपरा की सराहना करते हुए इसे भारतीय चित्रकला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया.

उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपस्थित स्कूली बच्चियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन का सबसे मजबूत आधार बताया. उन्होंने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों को देखकर मेवाड़ के महाराणाओं की कला के प्रति गहरी रुचि और संरक्षण भावना पर प्रसन्नता व्यक्त की. राज्यपाल ने कहा कि ये चित्र केवल रंग और आकृतियां नहीं हैं, बल्कि उस कालखंड के कलाकारों और शासकों की भावनाओं, संवेदनाओं और आस्था का जीवंत दस्तावेज हैं. इस अवसर पर उन्होंने सरकारी स्कूलों की कुछ बालिकाओं को स्मृति चिह्न भी भेंट किए.

पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रेमार्पण' प्रेम और समर्पण के भावों का काव्यमय संगम है. यह प्रदर्शनी पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और मेवाड़ के महाराणाओं के जीवन प्रसंगों के माध्यम से भक्ति, निःस्वार्थता और आत्मसमर्पण की भावना को प्रस्तुत करती है. प्रदर्शनी में 18वीं से 20वीं शताब्दी तक की मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट कृतियों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है.

डॉ. मेवाड़ ने बताया कि इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा 48 तथा सिटी पैलेस संग्रहालय, उदयपुर द्वारा 36 दुर्लभ मेवाड़ शैली के चित्र इस प्रदर्शनी के लिए साझा किए गए हैं. इनमें भगवान श्रीकृष्ण-राधा के प्रेम प्रसंग, ढोला-मारू की कथाएं तथा रसिकप्रिया, बिहारी सतसई, गीत गोविंद और सूरसागर जैसे ग्रंथों पर आधारित विषय शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि 'प्रेमार्पण' सदियों पुरानी मेवाड़ चित्रकला शैली की इस प्रदर्शनी के लिए एक अत्यंत उपयुक्त शीर्षक है, जो 'प्रेम' और 'समर्पण' शब्दों के मेल से बना है. डॉ. मेवाड़ ने राज्यपाल के आगमन पर आभार जताते हुए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इलाहाबाद संग्रहालय के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया. उन्होंने बताया कि मेवाड़ विद्यालय की सूक्ष्म चित्रकला 17वीं सदी से महाराणाओं के संरक्षण में फली-फूली, जिसकी उत्कृष्टता इन दुर्लभ चित्रों में स्पष्ट झलकती है.

