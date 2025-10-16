बांदा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुईं दुखी, बोलीं- यहां के लोगों को महत्वपूर्ण धन-धान्य योजना के बारे में पता ही नहीं

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
बांदा : कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल से सम्मानित किया. 350 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं.

इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरी तो मैंने पूछा कि कितने लोगों को पता है कि धन-धान्य योजना क्या है. इस योजना के बारे में किसी को पता नहीं था. यह दुख व चिंता की बात है.

योजना के बारे पता होना चाहिए : उन्होंने कहा कि यह योजना 2025-26 की है फिर भी इसके बारे में किसी को नहीं मालूम. राज्यपाल ने कहा कि यह योजना 24000 करोड़ रुपए की है और हमें यह पता नहीं. जबकि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए.

बढ़ रही छात्राओं की भागीदारी : राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र की शिक्षा में अब छात्रों के साथ-साथ छात्राओ की भी भागीदारी बढ़ रही है. यह बहुत अच्छी बात है और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में छात्राओं को और आगे आने की जरूरत है.

जैविक उत्पादों को बढ़ाएं : राज्यपाल ने कहा कि किसानों को मौसम आधारित खेती करनी चाहिए. बुंदेलखंड में गौ आधारित खेती को अपनाया जाना चाहिए और जैविक उत्पदों को भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ बाजार में इसका बेहतर मूल्य मिल सकेगा.

गोबर की खाद का इस्तेमाल करें : उन्होंने कहा कि कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग कम करें, क्योंकि रासायनिक खेती के उत्पादों से गम्भीर बीमारियां होती हैं. इसलिए गोबर की खाद से फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि बीमारियां भी कम होंगी.

