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गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोलीं- सीएम सिटी में कमियां और भ्रष्टाचार तो और जगहों का क्या होगा?

कमिश्नर और डीएम नहीं आए सामने : उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों को देखकर चिंता होती है. सिर्फ इन्हीं दो विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि प्रदेश में जहां कहीं भी कमियां उन्हें मिलीं हैं उनको 3 महीने के भीतर दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. मेरे यहां आने पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में कमरों के पंखे बदले गए हैं. क्या यहां के अधिकारी कुछ नहीं करते. उन्होंने इसे देखने के लिए डीएम और कमिश्नर को भी पुकारा. लेकिन वह राज्यपाल के सामने दिखाई नहीं दिए. फिर उन्होंने कहा कि ऐसी समस्या को वह खुद भी देखेंगी.

टिफिन में शराब और ड्रग्स भी आ सकती है : MMMUT हॉस्टल के कमरे के बाहर शराब की बोतल मिल रही है, तो डीडीयू के हॉस्टल के मेस में खाना नहीं बनता. बच्चे टिफिन मंगाकर खाते हैं. यह बड़ी चिंताजनक बात है. बच्चों की सेहत अच्छी नहीं होगी तो उनका दिमाग कैसे अच्छा होगा. बाहर से जब टिफिन में खाना आएगा तो उसमें शराब और ड्रग्स भी आ सकती है.

उन्होंने कहा, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, वह स्वयं यहां विराजमान हैं और अगर यहां पर भ्रष्टाचार और कमियां मिलेंगी तो और जगह का क्या होगा? उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के भीतर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें गुणवत्ता और इंजीनियरिंग का स्तर बेहद खराब है.

गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) के 45वें दीक्षा समारोह में गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेधावी विद्यार्थियों को 172 पदक प्रदान किए. इनमें 80 विश्वविद्यालय एवं 92 डोनर्स पदक शामिल हैं. पदक विजेताओं में 63 छात्राएं (74%) और 22 छात्र रहे.

मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, इन समस्याओं को एक राज्यपाल के तौर पर नहीं, बल्कि एक मां के तौर पर लोगों के बीच प्रस्तुत कर रही हैं. इन व्यवस्थाओं के संचालन से जुड़े हुए लोगों को उनकी बात अच्छी भी नहीं लग रही होगी. लेकिन यह समय की मांग है. जब भारत के खिलाड़ी ग्लासगो में बेहतर प्रदर्शन कर मेडल ला रहे हैं और भारत का मान ऊंचा उठा रहे हैं, तो अपने देश के भीतर व्यवस्थाएं क्यों खराब हों.

स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं : उन्होंने कहा कि गोरखपुर की यात्रा के दौरान दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अतिथि भवन में रुकी हुई हूं. रात में किचन में गई और बनते हुए खाना के दौरान किचन के सामानों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो वह सही नहीं मिला. इसलिए तुरंत फूड विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और उसकी सैंपलिंग कराई. एक सैंपल अतिरिक्त कराया जिसे वह लखनऊ ले जाकर जांच कराएंगी. क्योंकि उन्हें स्थानीय जांच पर उतना भरोसा नहीं. क्योंकि जांच में अक्सर गड़बड़ झाला हो जाता है.

हॉस्टल गंदगी से भरे पड़े : उन्होंने फूड सैंपल में गड़बड़ी का जिक्र गुजरात की घटना से किया और कहा, गुजरात में ऐसा होता था सैंपल को रास्ते में बदल दिया जाता था, जिससे रिपोर्ट सही आ जाय. इसलिए एक सैंपल अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के हॉस्टल गंदगी से भरे हैं. सीढ़ियों पर पान गुटका की गंदगी मिली. जो एक शैक्षणिक माहौल के लिए बेहतर नहीं है.

पश्चिमी यूपी की बेटियां ज्यादा सुदृढ़ : उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य स्थितियों का भी आंकलन किया है. जिसमें पाया है कि पश्चिम की बेटी बेटियां काफी सेहतमंद हैं और मानसिक रूप से भी ठीक हैं. लेकिन पूर्वांचल की बेटियां मानसिक रूप से तो सुदृढ़ हैं, लेकिन देखने से कोई 22 साल की नहीं बल्कि 15-16 साल की लगती हैं. उन्हें खान-पान की अच्छी व्यवस्था देने की जरूरत है.

मुख्य अतिथि डॉ. वीके सारस्वत ने कहा कि आज की उपाधि केवल शैक्षणिक उपलब्धि का प्रमाण नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का अवसर भी है. उन्होंने सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक सफल विद्यार्थी के पीछे शिक्षकों का समर्पण और परिवार का त्याग निहित होता है.

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