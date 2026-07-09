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जिस ट्रेन में सवार हुईं राज्यपाल, प्लेटफॉर्म से छूटते ही हो गई चेन पुलिंग, हैरान कर देगी वजह

लखनऊ: यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल पहली बार लखनऊ से कानपुर ट्रेन से रवाना हुईं. राज्यपाल एसी फर्स्ट में सवार हुईं, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म से छूटते ही चेन पुलिंग हो गई. मौके पर मौजूद आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस कर्मी तुरंत उस कोच की तरफ दौड़े. जो वजह सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया. पता चला कि बच्चे के साथ सफर कर रही एक महिला समय रहते ट्रेन से उतर नहीं सकी. इसी कारण चेन पुलिंग की गई थी. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्सर्ग एक्सप्रेस से ही शुक्रवार को वापस आएंगी. उनकी अगली यात्रा लखनऊ से प्रयागराज के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से होगी.

ट्रेन में बच्चे को दुलारती राज्यपाल आनंदी बेन पटेल. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल की रेल यात्रा को लेकर जन भवन की ओर से रेलवे को पत्र भेजा गया था. राज्यपाल के आगमन पर कोई असुविधा न हो, इसके लिए स्टेशन पर सुबह आठ बजे की पाली में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दो घंटे पहले ही सुबह छह बजे बुला लिया गया था. आइजी रेलवे और आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सहित कई अधिकारी सुबह से ही मोर्चा संभाले रहे. राज्यपाल का काफिला सुबह 7:23 बजे ऐशबाग के प्लेटफार्म नंबर एक पर आ गया. राज्यपाल का कोच एच-1 पीछे की ओर लगे होने के कारण मुख्य गेट की जगह साइड गेट से उनका प्रवेश हुआ.