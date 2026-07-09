जिस ट्रेन में सवार हुईं राज्यपाल, प्लेटफॉर्म से छूटते ही हो गई चेन पुलिंग, हैरान कर देगी वजह
पहली बार ट्रेन से लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हुईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:46 PM IST
लखनऊ: यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल पहली बार लखनऊ से कानपुर ट्रेन से रवाना हुईं. राज्यपाल एसी फर्स्ट में सवार हुईं, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म से छूटते ही चेन पुलिंग हो गई. मौके पर मौजूद आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस कर्मी तुरंत उस कोच की तरफ दौड़े. जो वजह सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया. पता चला कि बच्चे के साथ सफर कर रही एक महिला समय रहते ट्रेन से उतर नहीं सकी. इसी कारण चेन पुलिंग की गई थी. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्सर्ग एक्सप्रेस से ही शुक्रवार को वापस आएंगी. उनकी अगली यात्रा लखनऊ से प्रयागराज के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से होगी.
यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल की रेल यात्रा को लेकर जन भवन की ओर से रेलवे को पत्र भेजा गया था. राज्यपाल के आगमन पर कोई असुविधा न हो, इसके लिए स्टेशन पर सुबह आठ बजे की पाली में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दो घंटे पहले ही सुबह छह बजे बुला लिया गया था. आइजी रेलवे और आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सहित कई अधिकारी सुबह से ही मोर्चा संभाले रहे. राज्यपाल का काफिला सुबह 7:23 बजे ऐशबाग के प्लेटफार्म नंबर एक पर आ गया. राज्यपाल का कोच एच-1 पीछे की ओर लगे होने के कारण मुख्य गेट की जगह साइड गेट से उनका प्रवेश हुआ.
स्टेशन पर बैट्री चालित कार उपलब्ध होने पर भी राज्यपाल पैदल ही 100 मीटर दूर अपने कोच तक गईं. स्टेशन से ट्रेन छूटी ही थी कि चेन पुलिंग हो गई. आरपीएफ और जीआरपी कर्मी ट्रेन रुकते ही चेन पुलिंग वाले कोच पर पहुंचे. यहां बच्चे के साथ सफर कर रही एक महिला ने बताया कि वह नींद के कारण उतर नहीं सकी थी. ट्रेन के कानपुर तक की यात्रा के दौरान बीच में कोई बाधा न हो इसके लिए उत्तर रेलवे और के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन के ऑपरेटिंग अनुभाग के अधिकारी कंट्रोल रूम में मुस्तैदी से डटे रहे.
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्सर्ग एक्सप्रेस से ऐशबाग स्टेशन से रवाना हुईं. एसी फर्स्ट कोच में उनकी सीट थी. स्टेशन पर राज्यपाल के आगमन की दृष्टि से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
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