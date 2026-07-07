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अलीगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन का छात्र-छात्राओं को संदेश; कहा- संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से आती है आधुनिकता

अलीगढ़: राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने छात्र-छात्राओं को जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश दिए. आधुनिकता केवल पहनावे या हेयर स्टाइल से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचारों, संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से आती है. समारोह में उन्होंने मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया.



राज्यपाल ने कहा कि अच्छे कपड़े पहनने और बालों की अच्छी कटिंग कराने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता. आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए. अपनी संस्कृति और जड़ों को मजबूत पकड़कर आगे बढ़िए, तभी सही मायने में प्रगति होगी.

उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यदि विवाह के समय कोई दहेज की मांग करे तो बेटियों को ऐसे परिवार में शादी करने से साफ इनकार कर देना चाहिए. समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं, विशेषकर बेटियों को साहस के साथ आगे आना होगा.



राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच कराई गई, जिसमें कई छात्राओं का हीमोग्लोबिन स्तर 5, 7 और 10 प्रतिशत तक पाया गया. कम उम्र में विवाह करने के बजाय बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उनके मजबूत भविष्य की नींव है.



उन्होंने 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि इस वैक्सीन से भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. यदि इस दिशा में व्यापक अभियान चलाया जाए तो भविष्य में कैंसर अस्पतालों की आवश्यकता भी कम हो सकती है. विकसित भारत का मतलब केवल बड़े अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ रखना भी है.



दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को डिजिलॉकर के अधिकतम उपयोग के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि छात्र अपनी अंकतालिका डिजिलॉकर से डाउनलोड करें, ताकि उन्हें बार-बार विश्वविद्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने विश्वविद्यालय से यह भी कहा कि कितने छात्रों ने डिजिलॉकर के माध्यम से अंकतालिका प्राप्त की, इसका रिकॉर्ड रखा जाए.



उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को संस्थान की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की सलाह दी. कहा कि छात्रावासों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए और इस व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.



समारोह में कुल 547 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं, जबकि 50 से अधिक छात्र-छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया. राज्यपाल ने बताया कि उपाधि प्राप्त करने वालों में 51 प्रतिशत छात्राएं और 49 प्रतिशत छात्र शामिल रहे. उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और यह सोचकर आगे बढ़ना होगा कि समाज की कमियों को कैसे दूर किया जाए, न कि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचे.