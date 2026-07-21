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मेरठ में अधिकारियों की मनमानी से नाराज हुईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, स्कूटी योजना में 90% की शर्त पर भड़कीं

अधिकारियों को सरकार के अनुसार कार्य करना चाहिए. कुछ अधिकारी बदमाशी करते हैं. सरकार ने प्रदेश में बेटियों के लिए स्कूटी योजना बनाई. इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए प्लान बनाया, लेकिन अधिकारियों ने उस योजना में जोड़ दिया कि जो छात्राएं 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक परीक्षा में लाएंगी उन्हें स्कूटी मिलेगी. गांव देहात की अधिकांश बेटियां आखिर कैसे इस योजना का लाभ ले सकती थीं. ये अधिकारियों की बदमाशी थी.- आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, यूपी

'अधिकारी करते हैं बदमाशी': अपने संबोधन में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि, योगी सरकार ने बेटियों के लिए कई लाभकारी योजना को धरातल पर उतारा है. बेटियों के आगे बढ़ने के लिए स्कूटी योजना उनमें से एक है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इस नियम में अपनी मनमानी कर दी. जिससे ग्रामीण इलाकों की बेटियों को काफी परेशानी हुई.

मेरठ: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ के मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं. इस मौके पर उन्होंने छात्रों को देश का भविष्य बताया और अनुशासन को प्राथमिकता देने की सलाह दी. समारोह में राज्यपाल ने सरकार की स्कूटी योजना में अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की.

देश प्रथम का भाव जरूरी: दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र दिया. राज्यपाल ने कहा कि, बिना परिश्रम कुछ नहीं होता है. उन्होंने कहा कि, देश और प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं. उनमें छात्रों को अपनी भागदारी सुनिश्चित करानी चाहिए.

दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच राज्यपाल (Photo Credit: ETV Bharat)

अनुशासन का पाठ पढ़ाया: इस अवसर पर लगभग 450 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां दी गईं.

शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर कुल 21 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्वर्ण, रजत एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया गया.

इस दौरान कुछ बच्चों के द्वारा कार्यक्रम में शोर सुनकर राज्यपाल ने उन्हें मंच पर बुलाया.राज्यपाल ने उन्हें अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया.

450 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं (Photo Credit: ETV Bharat)

कमियों को दूर करने के निर्देश: राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यूनिवर्सिटी में मौजूद कमियों को दूर करने का निर्देश दिया. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कमियों का सिलसिलेबार जिक्र भी किया. पोस्ट हार्वेस्टिंग भवन पांच वर्षों से तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी साल से से तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं है, शैक्षणिक भवनों में उपलब्ध कमरों के समुचित उपयोग पर भी उन्होंने नाराजगी जताई.

सरदार वल्लभ भाई कृषि यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट के तौर पर गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी मौजूद रहे, वहीं देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रपौत्र अतुल धीरज लाल पटेल, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह और पतंजलि के आचार्य बाल कृष्ण भी मौजूद थे.

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