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UPRTOU का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा- '... बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव क्यों?'

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कई मंत्री भी शामिल हुए.

UPRTOU का दीक्षांत समारोह
UPRTOU का दीक्षांत समारोह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:54 PM IST

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प्रयागराज : उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में 21वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थीं. उनके साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने.

इस समारोह में मेधावी छात्रों को मेडल और डिग्रियां बांटी गईं, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ पढ़ाई-लिखाई तक सीमित नहीं रहा. राज्यपाल ने अपने भाषण से वहां मौजूद सभी लोगों को इंसानियत, पर्यावरण और परिवार के महत्व का एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया.

UPRTOU का दीक्षांत समारोह (Video credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भाई उनके बेटे-बेटों को मैंने खुद ने पढ़ाया और विवाह करवाया. ये है समाज. इतनी हिम्मत तो है नहीं, लेकिन जो हिम्मत वाले लोग हैं और ऐसा सुंदर कार्य करते हैं, उसको भी हताशा में डाल देने वाला समाज है.

उन्होंने बताया कि इतनी बेटियां पढ़ रही हैं, हमें खुशी है. खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए. आप करिए, आपकी स्कूलॉजी में विजिट तो करिए. मैंने तो उत्तर प्रदेश में शायद हजार स्कूल देखे होंगे. बेटियां ही बेटियां, सरकारी स्कूलों में. उन्होंने पूछा बेटे कहां हैं? कहां बोला कोई, प्राइवेट में.

प्राइवेट में पढ़ाओ ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन, बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव क्यों? उनको भी प्राइवेट में पढ़ाओ, बेटी को भी प्राइवेट में पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ. और परिणाम देखिए, मैंने पहले बता दिया है परिणाम. अस्सी परसेंट बेटियां होनहार और बीस परसेंट बेटा को हाई-फाई स्कूलों में पढ़ने वाले, बीस टका वाले.

इसके अलावा, राज्यपाल ने 'एक पेड़ मां के नाम' मुहीम की भी चर्चा की. उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया कि यह सिर्फ पौधे लगाने का कोई सरकारी काम नहीं है. यह असल में अपनी मां और परिवार के बड़े-बुजुर्गों को सम्मान देने का एक तरीका है. उन्होंने कहा कि अगर हम अपने माता-पिता का आदर करेंगे और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, तो समाज में वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम) की जरूरत ही खत्म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए MMMUT और JNCU विश्वविद्यालयों को नए कुलपति

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