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UPRTOU का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा- '... बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव क्यों?'

UPRTOU का दीक्षांत समारोह ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में 21वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थीं. उनके साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. इस समारोह में मेधावी छात्रों को मेडल और डिग्रियां बांटी गईं, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ पढ़ाई-लिखाई तक सीमित नहीं रहा. राज्यपाल ने अपने भाषण से वहां मौजूद सभी लोगों को इंसानियत, पर्यावरण और परिवार के महत्व का एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया. UPRTOU का दीक्षांत समारोह (Video credit: ETV Bharat) कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भाई उनके बेटे-बेटों को मैंने खुद ने पढ़ाया और विवाह करवाया. ये है समाज. इतनी हिम्मत तो है नहीं, लेकिन जो हिम्मत वाले लोग हैं और ऐसा सुंदर कार्य करते हैं, उसको भी हताशा में डाल देने वाला समाज है.