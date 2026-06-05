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मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना देने वालों को सरकार देगी इनाम, अधिसूचना जारी

रांचीः झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वाले आम लोगों को अब सरकार इनाम देगी. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है.

क्या है अधिसूचना में

सरकार के अधिसूचना के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों जैसे- अफीम, मॉर्फीन, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन सुगर, गांजा, कोडिन आदि का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य से समाज में इन हानिकारक पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है. यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि समाज, राज्य व देश के अर्थव्यवस्था, विकास तथा सुरक्षा के लिए भी खतरा है.

आज की युवा पीढ़ी जो देश एवं राज्य के भविष्य हैं, इन पदार्थों के दुरूपयोग की चपेट में आकर ना सिर्फ अपने भविष्य का बल्कि समाज, राज्य एवं देश के भविष्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. यह ऐसी समस्या है जिसको नहीं रोका गया तो भविष्य में प्रत्येक परिवार इससे प्रभावित हो सकता है. इस प्रकार के पदार्थों के समाज में मांग को कम करने के उद्देश्य से दुरूपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाता है.

वहीं आपूर्ति को रोकने हेतु स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं अन्य संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानानुसार पुलिस कार्रवाई किया जाता है. अब ऐसे निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा ऐसे कृत्यों के संदर्भ में सूचना देने के लिए लोगों/मुखबिरों के लिए मौद्रिक पुरस्कार का प्रावधान करने से वे इस कार्य के प्रति प्रोत्साहित होंगे. निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग जैसे कृत्य को रोकने की दिशा में प्रभावी सफलता प्राप्त हो सकती है.

इसी वजह से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं अन्य संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए सरकारी सेवकों को प्रोत्साहित करने तथा निषिद्ध मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने वाले सूचनादाता/मुखबिर को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करने हेतु निम्नानुसार नीति गठित किया जाता है.