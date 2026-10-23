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हरियाणा में जल्द खत्म हो सकती है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, अनिल विज ने दिए संकेत, कहा- सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का करेगी इस्तेमाल

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ( ETV Bharat )

मंत्री की उम्मीद, चंद घंटे में हड़ताल होगा खत्मः इसके अलावा, उन्होंने कहा कि "आज बिजली कर्मचारी नेताओं/ पदाधिकारियों को पंचकूला के लोक निर्माण विश्रामगृह में दोपहर 3:00 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है." उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चंद ही घंटे में हड़ताल खत्म हो जाएगी."