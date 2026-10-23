हरियाणा में जल्द खत्म हो सकती है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, अनिल विज ने दिए संकेत, कहा- सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का करेगी इस्तेमाल
हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में भरोसा व्यक्त किया कि कुछ घंटों में हड़ताल समाप्त हो जायेगी.
Published : October 23, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:27 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा में राज्य सरकार की निर्णय के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस कारण पूरे राज्य में बिजली व्यवस्था ठप है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि "मेरा कर्मचारी नेताओं से यही कहना है कि हमने (सरकार) स्टैंड ले लिया है. कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी बिजली बहाल करनी चाहिए."
मंत्री की उम्मीद, चंद घंटे में हड़ताल होगा खत्मः इसके अलावा, उन्होंने कहा कि "आज बिजली कर्मचारी नेताओं/ पदाधिकारियों को पंचकूला के लोक निर्माण विश्रामगृह में दोपहर 3:00 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है." उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चंद ही घंटे में हड़ताल खत्म हो जाएगी."
'हड़ताल रास्ता नहीं, कर्मचारी नेता कोई और रास्ता सुझायें': बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "उसका समाधान लगभग हो चुका है. मैंने अभी कर्मचारी नेताओं से बात भी की है. मैं पहले दिन से कह रहा हूं की हड़ताल इसका रास्ता नहीं है. कर्मचारी नेता आएं और बातचीत करें. यदि कर्मचारी नेता कोई और रास्ता सुझाते हैं तो उसको भी हम अपनाएंगे. इस बारे में कल उनकी तरफ से मांग आई थी कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 का इस्तेमाल करके इस आदेश को खारिज कर दें, जो कि हम कर सकते हैं."
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 लागू करने की तैयारीः ऊर्जा मंत्री ने कहा कि "इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात उनके द्वारा कर ली गई है कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 का इस्तेमाल करेंगे और इस बारे में यूनियन के नेता मान गए हैं. कर्मचारी नेताओं ने दोपहर 3:00 बजे पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आकर बैठक करने की सहमति जताई है.
सरकार के निर्देश को फाइनल माना जाएगाः विज ने कहा कि मुझे विश्वास है कि चंद ही घंटे में हड़ताल खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 में यह प्रावधान है कि यदि पॉलिसी बदली जाती है और पॉलिसी से डिवाइएट किया जाता है, जोकि यह है ही, कि सरकारी से प्राइवेट किया जा रहा है तो पॉलिसी चेंज हो रही है. इसलिए उसमें सरकार का जो निर्देश होगा वह फाइनल माना जाएगा. विज ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 को पढ़कर भी सुनाया. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के मार्गदर्शन में पार्टी को बल मिलेगा और सरकार चलाने में भी सहायता मिलेगी.