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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना : फर्जी तरीके से इंटर्नशिप कर उठाया भत्ता, अब होगी वसूली

रोजगार कार्यालय अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभागों के कामकाज का अनुभव देकर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए रोजगार विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री संबल योजना भी फर्जीवाड़े से अछूती नहीं रही. रोजगार विभाग की ओर से की जा रही जांच में जिले में अभी तक 10 युवाओं द्वारा सरकारी कार्यालयों की फर्जी पता एवं एसएसओ आईडी में बदलाव कर फर्जी दस्तावेज व गलत जानकारी देने के मामले उजागर हुए हैं. विभाग की ओर से अब फर्जीवाड़े में शामिल युवाओं के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा उनके द्वारा बेरोजगारी भत्ते की उठाई गई 5.19 लाख रुपए की राशि वसूलने की तैयारी की जा रही है. रोजगार कार्यालय अलवर के सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित की जा रही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से जिले के बेरोजगार आशार्थियों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है. उन्होंने बताया कि इसके लिए बेरोजगार आशार्थी को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य किया गया है. बेरोजगार आशार्थियों की सुविधा के लिए विभाग की ओर से उनके निवास के नजदीक ब्लॉक या तहसील के कार्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है. पढ़ें: तीन महीने में 2 हजार से ज्यादा युवा रोजगार भत्ते से हुए अपात्र, यह है कारण