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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना : फर्जी तरीके से इंटर्नशिप कर उठाया भत्ता, अब होगी वसूली

योजना के तहत बेरोजगार आशार्थियों के फर्जीवाड़ा के और भी मामले सामने आने की संभावना है. रोजगार विभाग इसकी जांच करवाने की तैयारी में है.

Fraud in Internship Allowance
रोजगार कार्यालय अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 5:37 PM IST

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अलवर: बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभागों के कामकाज का अनुभव देकर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए रोजगार विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री संबल योजना भी फर्जीवाड़े से अछूती नहीं रही. रोजगार विभाग की ओर से की जा रही जांच में जिले में अभी तक 10 युवाओं द्वारा सरकारी कार्यालयों की फर्जी पता एवं एसएसओ आईडी में बदलाव कर फर्जी दस्तावेज व गलत जानकारी देने के मामले उजागर हुए हैं.

विभाग की ओर से अब फर्जीवाड़े में शामिल युवाओं के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा उनके द्वारा बेरोजगारी भत्ते की उठाई गई 5.19 लाख रुपए की राशि वसूलने की तैयारी की जा रही है. रोजगार कार्यालय अलवर के सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित की जा रही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से जिले के बेरोजगार आशार्थियों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है.

उन्होंने बताया कि इसके लिए बेरोजगार आशार्थी को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य किया गया है. बेरोजगार आशार्थियों की सुविधा के लिए विभाग की ओर से उनके निवास के नजदीक ब्लॉक या तहसील के कार्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है.

पढ़ें: तीन महीने में 2 हजार से ज्यादा युवा रोजगार भत्ते से हुए अपात्र, यह है कारण

पकड़ में आया इंटर्नशिप में फर्जीवाड़े का खेल: नैनकवाल ने बताया कि अलवर जिले में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान ले रहे आशार्थियों की इंटर्नशिप की विभाग की ओर से जांच की गई. इसमें 10 बेरोजगार आशार्थियों द्वारा सरकारी कार्यालयों की गलत जानकारी एवं दस्तावेजों में हेरफेर करने, मोबाइल नंबर बदलने, नाम व पता गलत दर्ज कराने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि इन मामलों की जांच की जा रही है, जिसमें और भी बेरोजगार आशार्थियों द्वारा फर्जीवाड़ा करने के मामले सामने आने की संभावना है. उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाले आशार्थियों ने वर्ष 2024 में बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन किया था.

ये होगी कार्रवाई: सहायक निदेशक नैनकवाल ने बताया कि जांच में दोषी पाए गए 10 बेरोजगार आशार्थियों से बेरोजगार भत्ते के रूप में प्राप्त की गई 5.19 लाख रुपए की राशि वसूली जाएगी. उन्होंने बताया कि जिन 10 बेरोजगार आशार्थियों ने गलत जानकारी या दस्तावेजों में हेरफेर कर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उठाया है, उन युवाओं के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

नैनकवाल ने बताया कि अलवर में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से इन दिनों करीब 9 हजार बेरोजगार आशार्थियों को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत पुरुषों को प्रति माह 4 हजार और महिलाओं को प्रति माह 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान किया जाता है.

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