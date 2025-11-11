ETV Bharat / state

31 जिलों के 50 लाख किसानों को खराबे का मिलेगा 1000 करोड़ मुआवजा, 20 हजार युवाओं को अगले माह नियुक्ति

कृषि अनुदान को स्वीकृति के साथ ही सरकार ने अगले माह रोजगार उत्सव कराने की घोषणा की.

Bhajanlal Sharma, Chief Minister
भजनलाल शर्मा , मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में भजनलाल सरकार युवाओं को रोजगार और किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को स्वीकृति दी. इससे 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को एक हजार करोड़ रुपए की राशि मिलेगी. उधर, युवाओं के लिए दिसंबर में ‘रोजगार उत्सव’ कराया जाएगा. इसमें 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि से खरीफ फसल में नुकसान को देखते हुए इससे प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी. प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण की मंजूरी दी गई. इसमें 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इससे इनके 50 लाख से अधिक किसानों को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी. सीएम ने जिला कलेक्टर्स को कार्यवाही पूर्ण कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है.

पढ़ें: भजनलाल सरकार : पौने दो साल में 250 से अधिक कार्मिकों पर एक्शन, 596 मामले अभी पेंडिंग

दिसंबर में रोजगार उत्सव: राज्य में दिसंबर में ‘रोजगार उत्सव’ कर 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए. दिसंबर में राज्यभर में होने वाले रोजगार मेलों में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रियाएं पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. इसमें जेल विभाग में 900 जेल प्रहरी, पशुपालन विभाग में 2,500 पशुधन सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 14,000 पद, ग्रामीण विकास विभाग में करीब 2,600 पद और खान विभाग में 100 से अधिक नियुक्तियां दी जाएगी.

92 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए : मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं. दिसंबर में 20 हजार अतिरिक्त नियुक्ति पत्र के बाद कुल एक लाख 12 हजार युवाओं को नियुक्तियां मिल जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा, परिणाम घोषणा और दस्तावेज सत्यापन तक का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएं. आवश्यक हो तो अतिरिक्त कार्मिक और संसाधन लगाए जाएं.

TAGGED:

DECISION OF BHAJANLAL GOVERNMENT
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
EMPLOYMENT FESTIVAL IN DECEMBER
APPOINTMENT GIVEN TO 92 THOUSAND
RELIEF TO FARMERS AND YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.