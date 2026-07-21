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दिव्यांग छात्राओं को 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल देगी सरकार

ई-ट्राईसाइकिल से दिव्यांगों की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा.

दिव्यांग छात्राओं को सरकार देगी ई-ट्राईसाइकिल
दिव्यांग छात्राओं को सरकार देगी ई-ट्राईसाइकिल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:58 PM IST

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अलीगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं की स्कूल और शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. स्कूल एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को अनुदान नियमावली-2026 के तहत, 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी.

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुंचाने के लिए, जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिया है.


जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वे अपने विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राओं की पहचान कर, उनसे आवेदन कराना सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र छात्रा को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.


डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों तक आसानी से पहुंचने में मदद करना है.

इससे दिव्यांगों की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा. योजना के तहत प्रत्येक पात्र छात्रा को अधिकतम 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी.


योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन दिव्यांग छात्राओं को मिलेगा, जो किसी विद्यालय अथवा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं. इसके तहत मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया तथा इसी प्रकार की अन्य शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित छात्राएं पात्र होंगी.

इसके साथ ही लाभार्थी की दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य होना आवश्यक है, तथा वह अपने हाथों से ई-ट्राईसाइकिल संचालित करने में सक्षम हो. संबंधित छात्रा की दिव्यांगता का प्रमाण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य होगा.


जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा आयकर न देने वाले परिवारों के छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि निर्धारित लक्ष्य के बाद भी सीटें उपलब्ध रहती हैं, तो दिव्यांगता की गंभीरता तथा आय के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.


उन्होंने सभी विद्यालयों से अपील की है कि वे पात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को योजना की जानकारी दें, तथा आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी कराएं. योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, अलीगढ़ से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा मोबाइल नंबर 7500565432 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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