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दिव्यांग छात्राओं को 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल देगी सरकार

दिव्यांग छात्राओं को सरकार देगी ई-ट्राईसाइकिल ( Photo Credit; ETV Bharat )