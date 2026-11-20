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साइक्लोन अकवान से राज्य में धान की फसल को भारी नुकसान की आशंका, किसानों की भरपाई करेगी सरकारः डॉ इरफान अंसारी

डॉ इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: साइक्लोन अकवान के प्रभाव से झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है. मौसम केंद्र रांची के अनुसार शनिवार 21 नवंबर को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है. ऐसे में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि बारिश की वजह से हुई क्षति का भरपाई सरकार और उनका आपदा विभाग करेगा.

फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगीः डॉ इरफान अंसारी