साइक्लोन अकवान से राज्य में धान की फसल को भारी नुकसान की आशंका, किसानों की भरपाई करेगी सरकारः डॉ इरफान अंसारी
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में चक्रवात 'अकवान' से धान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 20, 2026 at 8:44 PM IST
रांची: साइक्लोन अकवान के प्रभाव से झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है. मौसम केंद्र रांची के अनुसार शनिवार 21 नवंबर को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है. ऐसे में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि बारिश की वजह से हुई क्षति का भरपाई सरकार और उनका आपदा विभाग करेगा.
फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगीः डॉ इरफान अंसारी
राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि विभाग की ओर से सभी जिलों में फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों के दर्द को सरकार समझती है और इस बारिश की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी.
विभाग के अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गएः आपदा प्रबंधन मंत्री
राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि साइक्लोन के कारण फिलहाल मूसलाधार बारिश भले ही नहीं हो रही है, लेकिन जितनी बारिश हो रही है, उससे किसानों की फसल प्रभावित हो सकती है, खासकर धान की फसल को नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका है. उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें और पता लगाएं कि कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.
मंत्री ने सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को प्रभावित इलाकों में जाकर फसल क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, उन्होंने निर्देश दिया है कि नुकसान का संपूर्ण आकलन कर आपदा विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत देने की दिशा में कार्रवाई की जा सके.
किसानों को नुकसान हुआ तो सरकार करेगी भरपाई
आपदा प्रबंधन मंत्री ने राज्य के अन्नदाता किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और उनके दर्द को समझती है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की फसल को जितना भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई आपदा विभाग करेगा.
डॉ इरफान अंसारी के इस बयान से बारिश और साइक्लोन के प्रभाव के कारण फसल नुकसान की आशंका से चिंतित किसानों को राहत की उम्मीद जगी है. हालांकि, अब सबकी नजर जिलों से आने वाली फसल क्षति की रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर रहेगी.
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