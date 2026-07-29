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झारखंड के तीन शहरों में सरकार खोलेगी प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया, मड़ुआ समेत मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा

झारखंड के तीन शहरों रांची, जमशेदपुर और देवघर में राज्य सरकार प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलेगी. इससे मोटे अनाज मड़ुआ जैसे फसल को बढ़ावा मिलेगा.

millets cafeteria in jharkhand
मड़ुआ पर हो रहे रिसर्च का जायजा लेते BAU कुलपति (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 3:32 PM IST

7 Min Read
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रांची: कोरोना महामारी की वैश्विक त्रासदी के बाद दुनिया भर में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं. भारत में भी जिस अनाज को कभी मोटे अनाज कहकर संभ्रांत सोसायटी की ओर से मिलेट्स की उपेक्षा की जाती थी, वहीं मोटे अनाज अब मिलेट, सुपर फूड और श्रीअन्न के रूप में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आम लोगों के साथ-साथ खास वर्गों में पहचान बना रहा है.

सरकार देगी 1 कड़ोर तक की वित्तीय सहायता

ऐसे में झारखंड सरकार सरकार में कृषि विभाग राज्यवासियों के लिए जल्द झारखंड के तीन शहरों रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है. जहां मोटे अनाज से बना हर व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट होगा, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होगा. झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने ईटीवी भारत से कहा कि हर प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया के लिए सरकार 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता पहले वर्ष में देगी. इसके लिए विभाग की ओर से जल्द EOI (Expression Of Intrest) निकाला जाएगा.

जानकारी देते कृषि निदेशक (ईटीवी भारत)

कृषि निदेशक ने बताया कि तीन प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोले जाने के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने की योजना है. यह प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया से छोटा होगा और आउटलेट्स की तरह होगा. इसके लिए भी प्रति आउटलेट्स 50 हजार तक का वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है.

ईटीवी भारत की टीम से बातचीत के क्रम में कृषि निदेशक ने साफ किया कि प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया और अन्य जिलों में खुलने वाले मिलेट्स कैफेटेरिया को वित्तीय सहायता सिर्फ पहले वर्ष के लिए ही दी जाएगी. उसके बाद विभाग के स्तर पर परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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लहलहाती मड़ुआ की खेती (ईटीवी भारत)

मिठाईयां समेत कई प्रकार के मिलेंगे फूड: कृषि निदेशक

झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा ने बताया कि तीन बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर और देवघर में इस वर्ष से ही प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया शुरू कर देने की योजना है. उन्होंने बताया कि प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया एक बड़ा रेस्टोरेंट सरीखा होगा, जहां सभी प्रकार के श्रीअन्न यानी मोटे अनाजों से बनने वाले तरह-तरह के व्यंजन उपलब्ध होंगे. उन्होंने बताया कि स्नैक्स, इडली, डोसा, धुस्का, पिज्जा से लेकर रोटी, हलुआ, मिठाईयां और अन्य व्यंजन मिलेट्स से बनें होंगे. जो हर उन लोगों को आकर्षित करेगा जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तथा आटा, मैदा, चावल, चीनी से थोड़ा परहेज बरतना चाहते हैं.

मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने के पीछे क्या है लक्ष्य

झारखंड के कृषि निदेशक कहते हैं कि कृषि विभाग की सोच है कि झारखंड को मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाया जाए. ऐसे में यह भी जरूरी है कि लोग मिलेट्स के फायदे को जानें. राज्य में ही मोटे अनाज की मांग बढ़े ताकि अन्नदाता किसानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल सके. प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने के पीछे का लक्ष्य है कि जब एक से बढ़ कर एक स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन का स्वाद लोग जानेंगे तो धीरे-धीरे सेवन के आदि हो जाएंगे. जिससे किसानों द्वारा उत्पादित मोटे अनाज को बाजार मिलने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे, मांग बढ़ेगी तो बाजार के नियम के अनुसार मोटे अनाज के दाम भी बढेंगे.

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मड़ुआ को तैयार करते किसान (ईटीवी भारत)

वैश्विक क्लाइमेट चेंज से निपटने में कारगर होगा मोटे अनाज की खेती

कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम को झेलने में मिलेट या श्रीअन्न की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है. कम बारिश की स्थिति में भी उगने वाले मोटे अनाज ही आने वाले दिनों में लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा. यही वजह है कि देश-दुनिया में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया गया. झारखंड में भी सरकार और कृषि विभाग ने मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और मोटे अनाज को बाजार उपलब्ध हो इसके लिए लगातार कई योजनाएं शुरू कर रही है.

खेती के लिए 3-5 हजार तक सरकार देगी राशि

मिलेट की खेती के लिए किसानों को झारखंड सरकार पहले से ही मड़ुआ की खेती करने पर प्रति एकड़ 3000 हजार और अधिकतम 5 एकड़ पर 15 हजार की वित्तीय सहायता दे रही है. इसके अलावा राज्य सरकार मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को मिलेट्स के बीज पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मड़ुआ की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की भी घोषणा कर चुकी हैं.

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मिलेट्स किसानों को सम्मानित करती कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ईटीवी भारत)

22 हजार किसानों कराया रजिस्ट्रेशन: विद्यानंद शर्मा

राज्य में मड़ुआ की खेती में अभी गुमला, साहेबगंज, रांची जैसे जिले टॉप पर है. सरकार की योजना राज्यभर में मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देने का है. ताकि सुखाड़ वाली स्थिति में यह धान का विकल्प बनें. साथ ही अन्य ऊंची जमीन भी खाली न रहे. कृषि निदेशक ने बताया कि राज्य में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए जहां BAU के वैज्ञानिक नए- नए प्रयोग कर रहे हैं. वहीं विभाग की ओर से मिलेट्स मिशन को बढ़ावा देने के लिए 7 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक राज्यभर में किसानों के बीच जागरूकता ड्राइव चलाया गया. जिसके सकारात्मक परिणाम आये हैं. सरकार की योजना इस बार 1 लाख हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती करने की है.

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मड़ुआ फसल का निरीक्षण करते मंत्री और पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

पोषण सुरक्षा का अहम योद्धा साबित हो सकता है: डॉ हिमालय

रांची सदर अस्पताल में इंटरनल मेडिसीन के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ हिमालय झा राज्य में मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देने और राज्य के सभी जिलों में मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने की सरकार की योजना की सराहना की. उन्होंने कहा कि मड़ुआ को 'सुपर फूड' माना जाता है. क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और कई आवश्यक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. उन्होंने मिलेट्स के गुणों की जानकारी देते हुए कहा कि इसका ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स कम होने की वजह से यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है. इसके साथ ही यह अपने अंदर के पोषक तत्वों की वजह से मोटापा और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में भी कारगर हो सकता है.

डॉ हिमालय झा ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में बोले कि ग्लूटेन काफी कम होने, फाइबर के साथ कैल्शियम, मैग्नेशियम, फॉस्फोरस और एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ बड़ी मात्रा में होता है. जिससे यह कार्डियो मेटाबोलिक के लिए फायदेमंद होने की वजह से यह हार्ट के लिए भी अच्छा होता है. झारखंड जैसे आदिवासी और मूलवासी बहुल राज्य में मिलेट्स और खासकर मड़ुआ पारंपरिक तौर पर भोजन का हिस्सा रहा है. सरकार इसे फिर लोगों की थाली तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो जल्द "प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया" के रूप में होगा. इससे न लोगों का आकर्षण मिलेट्स की ओर होगा, बल्कि समृद्ध खेती के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी मजबूत हो सकेगी.

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