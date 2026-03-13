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झारखंड के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगी सरकार, सदन में स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा

झारखंड सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है. इसकी घोषण सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने की है.

MEDICAL COLLEGES IN JHARKHAND
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा (JVSTV)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 7:17 PM IST

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रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह

रांची: प्रश्नकाल के दौरान सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में घोषणा की है कि उनकी सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है. इस दिशा में सीएम के निर्देश पर पहल की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा.

सिमडेगा अस्पताल बन गया है रेफरल अस्पताल

सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि छोटी-छोटी बीमारी के बावजूद मरीजों को रिम्स रेफर कर दिया जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आखिर सिमडेगा सदर अस्पताल के चिकित्सक मरीजों को रेफर क्यों कर देते हैं. जवाब में मंत्री इरफान ने कहा कि इस दिशा में एक नियमावली बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मरीजों के अटेंडडेंट हर बात पर हंगामा करने लगते हैं. इसकी वजह से चिकित्सक दवाब में रहते हैं. जबकि सिमडेगा में चिकित्सकों की संख्या मुकम्मल है.

सदन में पश्नकाल के दौरान चर्चा (JVSTV)

तोरपा रेफरल अस्पताल में दिक्कतों की भरमार

इसी तरह का सवाल तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने उठाया. उन्होंने कहा कि रेफरल अस्पताल, तोरमा में एक भी प्रसूति रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेसिया विशेषज्ञ नहीं है. अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है. जवाब में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जरुरत पड़ने पर तोरपा अस्पताल में प्रसूति विशेषज्ञ जाती हैं. इसके लिए रोस्टर भी बनाया गया है. उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है. इसको भरने के लिए काम किया जा रहा है. विधायक ने कहा कि तोरपा के तीन डाक्टरों को डेपुटेशन कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बंपर बहाली निकाली जा रही है. इस समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तैनात डॉक्टरों को सहयोग करना चाहिए. उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए. एक माह के भीतर समस्या का समाधान हो जाएगा.

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