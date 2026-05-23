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दिल्ली के सभी रजिस्ट्रार ऑफिसों को एआई और डिजिटल ट्रैकिंग से हाईटेक बनाएगी सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी की संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही हैं. यह जानकारी सचिवालय में राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा दी गई है. मुख्यमंत्री चाहती हैं कि राजधानी के सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की कार्य संस्कृति बदले और वहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी, भ्रष्टाचार, दलाल संस्कृति या अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े. सरकार का उद्देश्य राजधानी के रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक-अनुकूल सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से व्यवस्थित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार देश की सबसे बेहतर व्यवस्था बनाएगी.

लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं देने पर दिल्ली सरकार का जोर

इस महत्वपूर्ण योजना को अमल में लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में बैठक में कुछ कंपनियों ने प्रेजेंटेशन भी पेश किए थे. इसमें जानकारी दी गई थी कि कुछ राज्यों में तकनीक आधारित व्यवस्था, प्रशिक्षित स्टाफ और एकीकृत डिजिटल सेवाओं के जरिए नागरिकों को तेज, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. इस मसले पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय विकसित करने चाहिएं, जहां लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं मिलें और सरकार का राजस्व भी बढ़े.



पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित होंगे मॉडल रजिस्ट्रार कार्यालय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिलनी चाहिए. इसी उद्देश्य से सरकार ऐसे मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें लंबी कतारों, अव्यवस्था, तकनीकी बाधाओं और अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके. प्रस्तावित मॉडल के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में नागरिकों को एयरपोर्ट और पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी आधुनिक सुविधाएं और प्रोफेशनल सेवा अनुभव उपलब्ध कराने की योजना है.

अधिकतर प्रक्रियाएं तकनीक आधारित एवं व्यवस्थित तरीके से हो

मुख्यमंत्री के अनुसार इन मॉडल केंद्रों में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, हेल्प डेस्क, डिजिटल सहायता केंद्र, प्रशिक्षित स्टाफ, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्मार्ट टोकन प्रणाली और रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतर प्रक्रियाएं तकनीक आधारित एवं व्यवस्थित तरीके से पूरी हों.



एआई, फेस ऑथेंटिकेशन आधारित सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री के अनुसार इन ऑधुनिक ऑफिसों का लुक शानदार होगा और वहां आधुनिक हार्डवेयर और नवीनतम अपडेट सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. वहां ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, प्री-चेक सेवाएं, लाइव एप्लीकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट टोकन सिस्टम के माध्यम से लोगों का इंतजार समय कम करने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा और सत्यापन तंत्र पर विशेष फोकस किया गया है. साथ ही एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने, बैकग्राउंड सत्यापन तथा ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड सुरक्षा लागू करने की व्यवस्था भी की जाएगी.

डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और सुरक्षित डेटा इंटीग्रेशन पर जोर